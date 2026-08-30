به مناسبت خجسته میلاد پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام همایش استانی وحدت امت اسلامی در رضوانشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حجت الاسلام والمسلمین صفر قربانپور، مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در گیلان، در این همایش بر تشکیل «تیم تبلیغی عملیاتی» از سوی علمای تشیع و تسنن برای تبیین حقایق اسلامی در دانشگاه‌ها و فضای مجازی تأکید کرد و گفت: وعده الهی پیروزی بر استکبار محقق خواهد شد و همه به سمت حق گرایش می‌یابند.

حجت الاسلام والمسلمین سیدهادی موسوی امام جمعه رضوانشهر، هم با انتقاد از سکوت جهان اسلام در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: اگر وحدت واقعی میخواهیم، باید در برابر کافران بایستیم وامروز نمونه بارز کفر، آمریکا و اسرائیل جنایتکار است.

شیخ حسین خانی پور، امام جمعه اهل سنت تالش، نیز با اشاره به نسل کشی در غزه، افزود: رسانه‌های غربی دروغ میگویند؛ جنایات علیه مسلمانان قابل کتمان نیست و باید هرچه زودتر جلوی این نسل کشی گرفته شود.

نماینده مردم ، تالش ، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی در این همایش بر نقش محوری علما در تحقق امت واحده اسلامی و خنثی سازی توطئه‌های دشمنان تأکید کرد و گفت: در این پیچ تاریخی حفظ انسجام اسلامی در برابر نقشه‌های شوم دشمنان یک ضرورت است.

مدیرکل امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان نیز در این همایش گفت: دشمن در جنگ شناختی و هویتی به دنبال اختلاف افکنی میان اقوام و مذاهب است، اما وحدت برای جمهوری اسلامی یک راهبرد ملی و امنیتی است.