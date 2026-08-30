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۴۶ طرح عمرانی با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در شهرستان سیمرغ به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، وهابی فرماندار سیمرغ در آیین افتتاح این طرحها گفت: ۴۶ طرح به مناسبت هفته دولت در شهرستان به بهرهبرداری رسید که برای اجرای آنها ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
وی افزود: این طرح ها با مشارکت ادارات و نهادهایی از جمله بهزیستی، برق، جهاد کشاورزی، مخابرات، شهرداری و بنیاد مسکن اجرا شده است.
فرماندار سیمرغ افتتاح طرح های شهرداری را بخش پایانی برنامههای هفته دولت در این شهرستان عنوان کرد.
افتتاح بیش از ۳ هزار و ۸۵۰ طرح در مازندران
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران نیز در این مراسم، مازندران را کارگاه سازندگی توصیف کرد و گفت: بیش از ۳ هزار و ۸۵۰ طرح با اعتبار بیش از ۶۰ همت در استان به بهرهبرداری رسیده یا خواهد رسید.
قاسمی طوسی با اشاره به رتبه دوم مازندران در جذب اعتبارات کشوری، بر تداوم وفاق و همدلی میان مسئولان تأکید کرد و از حمایت همهجانبه استانداری از شهرستانها خبر داد.
اجرای طرح های عمرانی و تقویت ناوگان شهرداری کیاکلا
شهردار کیاکلا نیز گفت: اعتبار طرح های عمرانی شهرداری در پنج ماه نخست امسال ۲۹۸ میلیارد ریال بوده است.
ملیحه کریمیان کناری افزود: زیرسازی و آسفالت تعدادی از کوچههای شهر، اجرای جدول کانیو بلوار امام رضا(ع) و هدایت آبهای سطحی خیابان شهید علیزاده از جمله طرحهای اجراشده است.
وی ادامه داد: تقویت ناوگان شهرداری نیز با خرید دو دستگاه نیسان کمپرسی، یک دستگاه بیلبکو و یک دستگاه آمبولانس حمل متوفی در بهمن ۱۴۰۳ و یک دستگاه کامیون آتشنشانی سنگین و خودروی دنا در بهمن ۱۴۰۴ انجام شد.
شهردار کیاکلا گفت: خرید یک دستگاه نیسان کمپرسی و یک دستگاه مزدا وانت نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.