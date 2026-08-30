به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: تا صبح سه شنبه در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک به ویژه در نیمه شرقی استان باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا می‌شود.

لطفی با اشاره به اینکه در مرز شرقی در این مدت احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت هم وجود دارد افزود: سطح هشدار در مرز شرقی نیز نارنجی است؛

و‌ی با اشاره به اینکه همچنان استحکام پوشش و سازه گلخانه ها، سقف‌های موقت، بنر‌ها تابلو‌ها و درختان فرسوده و آسیب پذیر بایستی مورد بررسی قرار گیرد گفت: همچنین تردد و پرهیز از پارک خودرو و یا توقف کنار ساختمان‌های نیمه تمام و درختان دیوار‌های فرسوده را توصیه می‌کنیم.

لطفی افزود: به لحاظ دمایی در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی را در منطقه نخواهیم داشت.