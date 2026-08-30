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کارشناس هواشناسی از کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی تا صبح سه شنبه ۱۰ شهریور در نیمه شرقی خراسان جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: تا صبح سه شنبه در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک به ویژه در نیمه شرقی استان باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا میشود.
لطفی با اشاره به اینکه در مرز شرقی در این مدت احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت هم وجود دارد افزود: سطح هشدار در مرز شرقی نیز نارنجی است؛
وی با اشاره به اینکه همچنان استحکام پوشش و سازه گلخانه ها، سقفهای موقت، بنرها تابلوها و درختان فرسوده و آسیب پذیر بایستی مورد بررسی قرار گیرد گفت: همچنین تردد و پرهیز از پارک خودرو و یا توقف کنار ساختمانهای نیمه تمام و درختان دیوارهای فرسوده را توصیه میکنیم.
لطفی افزود: به لحاظ دمایی در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی را در منطقه نخواهیم داشت.