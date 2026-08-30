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مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان از وارد مدار شدن میدان نفتی سوسنگرد در استان خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید دریس گفت: میدان نفتی سوسنگرد که حدود ۲۰ سال پیش اکتشاف شده بود، برای نخستینبار با حفاری و تعمیر چاه شماره ۴ که با راهبری اروندان صورت گرفت، وارد مدار تولید شد.
وی با اشاره به اینکه توسعه میدان نفتی سوسنگرد یکی از اقدامات مهم شرکت نت و گاز اروندان است، افزود: راهاندازی چاه شماره ۴ سوسنگرد، علاوه بر دستیابی به تولید از این میدان برای نخستین بار، نقطه آغاز عملیاتی شدن برنامه توسعه آن است و توانمندی متخصصان اروندان در راهبری مستقیم عملیات فنی و توسعهای را نشان میدهد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان ادامه داد: در فاز نخست توسعه میدان سوسنگرد، تولید روزانه ۱۸ هزار بشکه نفت پیشبینی شده و در مراحل بعدی نیز چشمانداز گستردهتری برای افزایش تولید از این میدان در نظر گرفته شده است.