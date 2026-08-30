به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سرهنگ مجتبی نوریان گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی بازار،گروه‌های گشت پلیس امنیت عمومی با همراهی کارشناسان شبکه بهداشت و نمایندگان اتاق اصناف، از واحدهای صنفی سطح شهر دورود بازدید کردند.

فرمانده انتظامی دورود افزود: در این طرح، ۱۰ واحد صنفی شامل کافی‌شاپ، کله‌پزی، کارگاه بستنی و شرکت بازاریابی، به علت نداشتن پروانه کسب و رعایت نکردن مقررات صنفی و بهداشتی، با دستور قضایی مهر و موم شدند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با صنوف متخلف که سلامت و امنیت عمومی را تهدید می‌کنند، از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.