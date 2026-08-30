وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: آمار شهدای جنگ نسل کشی در غزه به ۷۳ هزار و ۴۵۴ نفر افزایش یافت.

افزایش شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۵۴ نفر

افزایش شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۵۴ نفر

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری شهاب؛ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز یکشنبه اعلام کرد: طی بیست و چهار ساعت گذشته پیکر ۵ شهید و ۱۴ زخمی فلسطینی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان برقراری آتش‌بس در نوار غزه در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۳۱۸ تن به شهادت رسیده، ۴ هزار و ۳۷۵ نفر زخمی شده‌اند و پیکر ۸۱۵ نفر هم طی این مدت از زیر آوار‌ها خارج شده‌اند.

همچنین شمار شهدای فلسطینی از زمان آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۳ هزار و ۴۵۴ تن افزایش یافته است و بیش از ۱۷۴۴۸۶ نفر هم تاکنون زخمی شدند.