قزوین با میزبانی مسابقات ملی وزنه‌برداری، قهرمانی در فوتسال دانشجویی و تغییرات مدیریتی در والیبال، هفته پررونقی را در عرصه ورزش پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، ورزش استان قزوین این روز‌ها با ثبت موفقیت‌های پی‌درپی و میزبانی رویداد‌های ملی، در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته است.

قزوین؛ میزبان بهترین‌های وزنه‌برداری ایران

سالن‌های ورزشی «امینی» و «چندمنظوره شماره ۳ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین» در روز‌های پیش رو، آوردگاه قهرمانان وزنه‌برداری کشور است.

قزوین در شهریورماه میزبان مسابقات قهرمانی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان کشور (گرامیداشت امام شهید ایران) و همچنین المپیاد استعداد‌های برتر وزنه‌برداری است.

رقابت‌های بانوان از ۸ تا ۱۴ شهریور و مسابقات مردان از ۱۷ تا ۲۴ شهریور ماه برگزار خواهد شد.

درخشش میرمصطفی جوادی در لیگ برتر

در کنار میزبانی، نمایندگان قزوین نیز در میادین ملی خوش درخشیدند. میرمصطفی جوادی، ملی‌پوش وزنه‌برداری کشور، در هفته نخست لیگ برتر بزرگسالان (دسته ۸۵ کیلوگرم) با ثبت مجموع ۳۶۳ کیلوگرم (۱۷۲ یک‌ضرب و ۲۰۰ دوضرب)، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

این عملکرد موفق، مسیر وی را برای حضور فیکس در بازی‌های آسیایی با پیراهن تیم ملی هموار کرده است.

آرش صادقیانی؛ سکان‌دار والیبال قزوین در لیگ برتر

تغییرات در کادر فنی والیبال استان نیز نویدبخش تغییر در رویکردهاست. آرش صادقیانی، سرمربی قزوینی و موفق تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران که سابقه قهرمانی جهان را در کارنامه دارد، به عنوان سرمربی تیم والیبال قزوین در لیگ برتر معرفی شد.

تمرکز این مربی تراز اول، بازیکن‌سازی و پرورش استعداد‌های بومی اعلام شده است.

جام قهرمانی فوتسال به قزوین رسید

تیم فوتسال دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین موفق شد با عبور از سد رقیبان در مسابقات دانشجویان کشور، بر سکوی نخست بایستد.

شاگردان این تیم پس از تساوی ۱-۱ در وقت قانونی دیدار فینال مقابل دانشگاه جامع علمی‌کاربردی خوزستان، در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شدند و جام قهرمانی را به خانه آوردند.

در این دوره از مسابقات، امیر خوشرو از تیم قزوین به عنوان بهترین بازیکن مسابقات برگزیده شد.