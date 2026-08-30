شبکه سه مصاف تیم‌های چلسی با برایتون و رئال مادرید با مالاگا را در برنامه «گزارش ورزشی»، امروز زنده پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از هفته دوم لیگ انگلیس چهار بازی برگزار می‌شود که برنامه «گزارش ورزشی» بازی چلسی و برایتون را مستقیم پخش می‌کند.

این بازی ساعت ۱۶:۳۰ در شهر لندن و استادیوم استمفورد بریج برگزار می‌شود که میلاد یزدانی گزارشگری این مسابقه را بر عهده دارد.

تیم چلسی در رده هفتم و برایتون در جایگاه دوم جدول لیگ برتر جای دارند.

از هفته سوم لالیگا رئال مادرید رده سومی جدول میزبان مالاگا دیگر تیم اسپانیایی است که این بازی ساعت ۱۸:۳۰ از برنامه «گزارش ورزشی» زنده پخش می‌شود.

شهر مادرید اسپانیا میزبان مالاگا است که دو تیم در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با هم رودر رو می‌شوند. حسین رضایی گزارشگر این مسابقه است.