معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان استاندارد از انجام ۹۲۶ هزار بازرسی فنی و نظارتی در کشور طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: با هدف تضمین سلامت شهروندان، ۱۲۵ هزار و ۹۳۳ فقره تاییدیه ایمنی آسانسور صادر شده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم انوشه رحمانی، با بیان این مطلب افزود: از شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور امسال، ۹۲۶ هزار بازرسی فنی و نظارتی در کشور انجام شده که بر نظارت‌های ایمنی در ساختمان‌ها و زیرساخت‌های انرژی تمرکز ویژه شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر صدور ۱۲۵ هزار و ۹۳۳ تأییدیه ایمنی آسانسور که شاخص‌ترین اقدام در حوزه ایمنی شهری محسوب می‌شود، این سازمان در بخش نظارت بر بازار و تولید، ۵۶۳ هزار و ۶۰۰ مورد بازرسی از مراکز عرضه و توزیع و ۳۶۳ هزار و ۳۹۷ مورد بازرسی فنی و نمونه‌برداری از محصولات تولیدی را به ثبت رسانده است. همچنین در قالب طرح‌های نظارتی «طاها» و «امین»، ۳۰ هزار و ۱۲۰ مورد خرید و آزمون کالا از سطح بازار انجام شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اقدامات راهبردی در حوزه خودرو و انرژی افزود: در راستای ارتقای کیفیت ناوگان خودرویی، برنامه افزایش استاندارد‌های تأیید نوع خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ استاندارد عملیاتی شد و ۱۰۳۲ گواهی تأیید نوع خودرو نیز صادر گردید.

رحمانی همچنین با تأکید بر مدیریت مصرف انرژی و کاهش آلایندگی، تصریح کرد: در این بازه زمانی، بازرسی از ۳۵۵۹ واحد مشمول معیار مصرف انرژی، سنجش آلایندگی ۶۲۵۹ موتورخانه و بازرسی فنی و ایمنی از ۴۴۶۹ جایگاه عرضه سوخت CNG با جدیت دنبال شده است.

معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان استاندارد با اشاره به حمایت از تولیدات دانش‌بنیان، از صدور ۷۱۲ فقره پروانه نشان حلال و پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد به عنوان اقدامی در راستای تسهیل مسیر توسعه تولیدات داخلی و همکاری با وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی یاد کرد.

گفتنی است هموطنان برای اطمینان از اصالت کالا‌های دارای نشان استاندارد، می‌توانند کد ۱۰ رقمی درج‌شده در زیر نشان استاندارد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند.

تدوین هزار و ۲۱۳ استاندارد ملی جدید در دو سال اخیر

همچنین؛ معاون توسعه استاندارد‌ها و مقررات فنی سازمان ملی استاندارد ایران از تدوین هزار و ۲۱۳ استاندارد ملی جدید طی دو سال گذشته و ارتقای رتبه ایران در سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) به جایگاه ۱۹ جهان خبر داد.

فرحناز قلاسی با اشاره به ورود کشور به نسل سوم استاندارد‌های جهانی گفت: این تحول زیربنای تحقق نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور است.

وی افزود: از هزار و ۲۱۳ استاندارد ملی جدید، ۴۷۲ مورد با رویکرد پژوهش‌محور طراحی شده و اعتبار بیش از ۱۰ هزار و ۴۳۰ استاندارد ملی نیز بازنگری شده است. این استاندارد‌ها با نیاز‌های روز کشور در حوزه‌های راهبردی نظیر قانون هوای پاک، ایمنی خودرو، مدیریت پسماند، تغییرات اقلیم و حفاظت از منابع آب هم‌راستا هستند.

قلاسی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت ایران در عرصه دیپلماسی کیفیت اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با حضور فعال در مجامع بین‌المللی، رتبه خود را در ISO به جایگاه ۱۹ ارتقا داده است. این دستاورد حاصل تدوین ۱۵۷ استاندارد بین‌المللی با محوریت ایران در حوزه‌های فناوری نانو، صنایع غذایی و فولاد است.

وی همچنین از عضویت فعال ایران در بیش از هزار و ۵۸ کمیته فنی و فرعی سازمان‌های بین‌المللی از جمله IEC و CODEX و امضای ۱۲ یادداشت تفاهم همکاری با کشور‌های مختلف خبر داد.

معاون توسعه استاندارد‌ها و مقررات فنی سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه به برگزاری بیش از یک میلیون و ۷۹۱ هزار نفر-ساعت آموزش تخصصی برای متخصصان و مدیران اشاره کرد و اجرای طرح ملی «سفیر استاندارد» در مدارس را از اقدامات راهبردی این سازمان برشمرد که به تربیت بیش از هزار و ۵۶۷ سفیر دانش‌آموزی در ۴۸۴ مدرسه انجامیده است.