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فرماندار شهرستان ری، در بازدید از طرح کمربندی قلعهنو همزمان با هفته دولت، از آغاز مجدد عملیات اجرایی این پروژه خبر داد و اعلام کرد این مسیر در محور ری-ورامین، حداکثر تا دو ماه آینده زیر بار ترافیک خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیژن سلیمان پور گفت: بر اساس برنامه اعلامشده از سوی عوامل اجرایی، کمربندی قلعهنو حداکثر ظرف دو ماه آینده زیر بار ترافیکی خواهد رفت و تلاش میکنیم با همکاری دستگاههای مختلف، روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.
سیدعلی یزدیخواه نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدیدبا اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای حملونقلی در محور شرقی تهران، افزود: یکی از الزامات مهم در اجرای پروژههای مرتبط با پلها و مسیرهای ارتباطی، پیشبینی دسترسی مناسب از دو طرف است تا عبور و مرور خودروها به شکل روان و ایمن انجام شود.
وی با بیان اینکه در محورهای مواصلاتی شهرستان ری و مناطق پیرامونی همچنان برخی گرههای ترافیکی نیازمند اقدام جدی هستند بیان کرد: اتصال برخی مسیرها به محور کهریزک با محدودیت مواجه است و پروژه پل غنیآباد نیز با وجود گذشت چند سال، هنوز به صورت کامل به بهرهبرداری نرسیده است.
سید علی یزدی خواه گفت: در مسیر جاده امینآباد نیز موضوع تعریض کامل محور باید دنبال شود و کمربندی حسنآباد که مراحل اولیه آن انجام شده، نیازمند تکمیل و اتصال مناسب به شبکه راههای منطقه است.
وی افزود: در نقاطی مانند قلعهنو، طالبآباد، فیروزآباد و دهخیر نیز گرههای ترافیکی وجود دارد که باید برای آنها راهکارهای اساسی پیشبینی شود.
ایجاد مسیرهای متعدد دسترسی در محور شرقی تهران یک ضرورت است؛ چراکه در بخش غربی تهران چندین مسیر موازی از جمله جاده قدیم کرج، جاده مخصوص و آزادراه وجود دارد، اما در محور شرقی چنین تنوعی در مسیرهای ارتباطی کمتر دیده میشود.