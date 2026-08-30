به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاد ملاعلی‌سینا سینایی، حماسه‌سرای برجسته عصر انقلاب و دفاع مقدس و یکی از معدود شاهنامه‌خوانان کهگیلویه و بویراحمد، بر اثر کهولت سن در روستای دشت‌رز شهرستان دنا دار فانی را وداع گفت.

مرحوم سینایی حماسه سرا و راوی شاهنامه در استان بود که بیش از ۱۰۰ لوح سپاس در دولت‌های گذشته از دست وزیران دریافت کرد.

این حماسه‌سرای بزرگ که عمری را به ترویج فرهنگ شاهنامه فردوسی اختصاص داده بود، در دوران دفاع مقدس با سروده‌های حماسی خود، روحیه رزمندگان را تقویت کرد.

نوار‌های حماسه‌خوانی او در جبهه‌ها، عامل فتوحات فراوانی در جنگ تحمیلی توصیف شد.