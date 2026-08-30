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از فردا نهم شهریور، میزان هوا در خوزستان بین ۵ تا ۷ درجه سانتی گراد کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه دراغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی طی امروز میباشد. سپس ازفردا تا روز چهارشنبه شاهد روند کاهش محسوس دما (بین ۵ تا ۷ درجه سانتی گراد) خواهیم بود.
محمد سبزه زاری افزود: همچنین تا اواسط روز دوشنبه استقرار جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان خواهد شد که در این ایام رشد ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظهای در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: طی فردا تا روز چهارشنبه وزش بادها در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی و مرکزی بصورت متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد لحظهای پیش بینی میشود، که با توجه به میزان وزش باد احتمال برخاستن گرد و خاک نیز دراین مناطق وجود دارد. در این ایام شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۵۰.۵ و ایذه با دمای ۲۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۸ و کمینه دمای ۳۰.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.