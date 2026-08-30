واگذاری بالغ بر ششهزار هکتار از اراضی ملی و دولتی استان یزد
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد: طی دو سال گذشته ۴۸۵ طرح کشاورزی و غیرکشاورزی در استان یزد از اراضی ملی و دولتی بهرهمند شدهاند که مجموع مساحت آنها ۶ هزار و ۲۲۰ هکتار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد
و بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، مجتبی آغاز مدیر امور اراضی اظهار کرد: طی دو سال گذشته، ۴۸۵ طرح کشاورزی و غیرکشاورزی در استان یزد از اراضی ملی و دولتی بهرهمند شدهاند که مجموع مساحت اراضی واگذارشده برای اجرای این طرحها، ۶ هزار و ۲۲۰ هکتار است.
وی افزود: از این میزان، ۲۶۰ هکتار برای اجرای ۱۱۵ طرح کشاورزی و وابسته به بخش کشاورزی و ۵ هزار و ۹۶۰ هکتار نیز برای ۳۷۰ طرح غیرکشاورزی واگذار شده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان یزد با بیان اینکه واگذاری اراضی در چارچوب قوانین و ضوابط مربوط انجام میشود، گفت: طرحهای کشاورزی شامل دامداری، پرورش طیور، آبزیپروری، صنایع تبدیلی و فعالیتهای وابسته است و طرحهای غیرکشاورزی نیز حوزههایی مانند صنعت، معدن، گردشگری، انرژی و سایر فعالیتهای تولیدی و زیرساختی را در بر میگیرد.
آغاز تصریح کرد: واگذاری اراضی ملی و دولتی به معنای انتقال مالکیت نیست؛ این اراضی در قالب قرارداد اجاره و برای اجرای طرحهای مصوب، در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار میگیرد و بهرهبرداران ملزم به اجرای تعهدات مندرج در قرارداد هستند.
وی ادامه داد: تداوم بهرهبرداری و تمدید قراردادها منوط به اجرای طرح، ایفای تعهدات و رعایت ضوابط قانونی است و مدیریت امور اراضی نیز بر روند اجرای طرحها و نحوه بهرهبرداری از اراضی واگذارشده نظارت میکند.
مدیر امور اراضی در پایان تأکید کرد: هدف از واگذاری هدفمند اراضی ملی و دولتی، حمایت از تولید، سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساختهای پایدار در استان، همزمان با صیانت از این سرمایه عمومی است.