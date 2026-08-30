به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در حاشیه آیین افتتاح تجمیعی طرحهای حوزه فاوا در هفته دولت، از راه‌اندازی یک سایت نسل پنجم تلفن همراه در منطقه گردشگری نمک‌آبرود چالوس خبر داد.

وی با اشاره به افزایش تراکم بافت مسکونی و جمعیتی در این منطقه افزود: در راستای تقویت پوشش ارتباطی، یک سایت جدید با بهره‌مندی از فناوری‌های ۲G، ۳G، ۴G و ۵G به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران گفت: با راه‌اندازی این سایت، کیفیت و پایداری خدمات ارتباطی در شهرک نمک‌آبرود ارتقا یافته و بخش‌هایی از مناطق دلگشا، سنگوارث، هرطه‌کلا و هچیرود نیز تحت پوشش قرار گرفته است.

اعزی افزود: اجرای این طرح در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و بهبود پوشش تلفن همراه در شهرستان چالوس انجام شده و در ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و پاسخگویی به نیاز مشترکان و ساکنان مناطق تحت پوشش مؤثر خواهد بود.

در این آیین، فرماندار چالوس نیز با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتباطات، بر رفع مشکلات ارتباطی محور مواصلاتی کندوان و مناطق روستایی مرزن‌آباد تأکید کرد.

یوسف‌پور افزود: رفع مشکلات ارتباطی در مناطقی از جمله گویتر، نوکرس و الیت از اهمیت بالایی برخوردار است و امیدواریم با هم‌افزایی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و اپراتورها، این مشکلات به‌زودی برطرف شود.