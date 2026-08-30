تحقیقات اختصاصی رویترز فاش کرد که پژوهشگران نظامی چین با استفاده از روش «تقطیر هوش مصنوعی»، توانمندیهای مدلهای پیشرفته آمریکایی نظیر OpenAI و Anthropic را استخراج کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، بر اساس بررسی بیش از ۸۰ مقاله علمی و سند ثبت اختراع، ارتش چین از طریق پرسشوپاسخهای انبوه و ایجاد هزاران حساب جعلی، در حال استخراج قابلیتهای مدلهای بزرگ آمریکایی است. این فرآیند که «تقطیر هوش مصنوعی» (AI Distillation) نام دارد، شباهت به رابطه معلم و شاگرد دارد؛ به این صورت که مدلهای عظیم (معلم) پاسخهای پیچیده را تولید کرده و مدلهای کوچکتر (دانشآموز) با یادگیری این خروجیها، همان رفتارها را با هزینه پردازشی بسیار کمتر تکرار میکنند.
هدف نهایی این اقدام، دستیابی به «هوش مصنوعی لبه» (Edge AI) است. در این حالت، مدل بهجای اتکا به سرورهای ابری، مستقیماً روی سختافزارهای نظامی مانند پهپادها و خودروهای زرهی اجرا میشود. این فناوری به تجهیزات نظامی چین اجازه میدهد در شرایطی که اینترنت یا جیپیاس توسط دشمن مختل شده است، بهصورت کاملاً مستقل ناوبری کرده و اهداف را شناسایی و هدفگیری کنند. در همین راستا، شرکت آنتروپیک گزارش داده است که آزمایشگاههای چینی «دیپسیک»، «مونشات» و «مینیمکس» با ایجاد ۲۴ هزار حساب جعلی، تلاش کردهاند هوش مدل «کلاود» را به همین روش استخراج کنند.
با این حال، این انتقال تکنولوژی با خطرات جدی همراه است. گزارشها نشان میدهد در فرآیند فشردهسازی، «لایههای ایمنی و خطوط قرمز» مدلهای اصلی منتقل نمیشوند؛ به این معنا که مدلهای تقطیرشده فاقد محدودیتهای اخلاقی و حفاظتی هستند. همچنین، این مدلها در مواجهه با شرایط غیرمنتظره در میدان نبرد دچار «افت عملکرد» شده و ممکن است رفتارهایی غیرقابلپیشبینی داشته باشند. کارشناسان هشدار میدهند، برخلاف کاربردهای تجاری که خطای مدل منجر به یک پاسخ اشتباه میشود، در تجهیزات رزمی، یک «هذیان الگوریتمی» میتواند منجر به شناسایی اشتباه اهداف غیرنظامی و فجایع انسانی مرگبار شود.