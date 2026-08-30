تهران ، قهرمان مسابقات دوومیدانی بانوان کشور
تیم تهران شامگاه شنبه عنوان قهرمانی مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان بانوان کشور در شیراز را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان بانوان کشور با حضور ۱۸۶ ورزشکار از ۲۹ استان در ورزشگاه حافظیه شیراز و به مدت ۲ روز برگزار شد .
در پایان این رقابتها، تیم تهران با کسب ۱۰۴.۵ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد، خراسان رضوی با ۹۱ امتیاز دوم شد و خوزستان هم با ۸۰ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.
تیم فارس «الف» نیز به عنوان میزبان مسابقات با کسب ۴۰ امتیاز در رده هفتم جدول تیمی قرار گرفت. در روز دوم و پایانی این رقابتها، فاطمه محیطیزاده با کسب ۵۸۱۳ امتیاز در ماده هفتگانه، رکورد ایران را ارتقا داد.
محیطیزاده پیش از این نیز ۲۶ خردادماه امسال در مسابقات جایزه بزرگ تهران با ثبت ۵۶۱۶ امتیاز رکورد هفتگانه ایران را بهبود بخشیده بود و این بار در شیراز توانست رکورد خود را ۱۹۷ امتیاز ارتقا دهد.
به این ترتیب، محیطیزاده سومین بانوی دوومیدانیکار لقب گرفت که در این دوره از رقابتهای قهرمانی کشور موفق به ثبت رکورد جدید شد؛ پیش از او فائزه آشورپور در ماده ۱۰۰ متر با مانع و زهرا نجفی در پرتاب نیزه رکوردشکنی کرده بودند.
مسابقات دوومیدانی بانوان قهرمانی کشور در شیراز، با هدف شناسایی و انتخاب نفرات برتر برای حضور در ترکیب تیم ملی و رقابتهای بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برگزار شد.