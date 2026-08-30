تیم ملی والیبال بانوان کشورمان در دیدار رده‌بندی رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ مغلوب ژاپن شد و به رتبه چهارم آسیا رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین روز مسابقات والیبال زنان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ امروز (یکشنبه هشتم شهریور) با دو دیدار در تیانجین پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال زنان ایران از ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه به مصاف ژاپن رفت و سه بر صفر نتیجه را واگذار کرد و به کسب رتبه چهارم قاره کهن، اکتفا کرد.

شاگردان علیرضا طلوع کیان در سه ست متوالی این دیدار با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۶ بر ۲۴ مغلوب حریف خود شدند که در رتبه ششم رده‌بندی جهانی قرار دارد.

آیدا ولی نژاد، زهرا کریمی، الهه پورصالح، فاطمه خلیلی، ریحانه کریمی، شبنم علیخانی و نگار هاشمی (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در دیدار با ژاپن بودند.

فاطمه منظوری، غزاله بستان، یسنا آهنکوب رو، سودابه باقرپور، مهسا کدخدا، ستایش حسینی و محدثه مشتاقی دیگر بازیکنان تیم ایران در این رقابت بودند که با تشخیص مدیرفنی به میدان رفتند.

تیم ملی والیبال ژاپن سابقه چهارده دوره حضور در المپیک را دارد که در دو دوره ۱۹۶۴ و ۱۹۷۶ به مقام قهرمانی رسیده است. همچنین این تیم سابقه حضور در ۱۸ دوره قهرمانی جهان را دارد که در سال‌های ۱۹۶۲، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۴ به مقام قهرمانی جهان دست یافته است. ژاپنی‌ها مقام سومی خود در سال ۲۰۲۳ آسیا را نیز دوباره در این دوره از مسابقات تکرار کردند و سهمیه قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را به دست آوردند.

دیدار نهایی این مسابقات از ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه شروع می‌شود و دو تیم چین و تایلند برای کسب مقام قهرمانی و تنها سهمیه المپیک مسابقات به مصاف یکدیگر می‌روند.

مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، علیرضا طلوع کیان (مدیر فنی)، نیلوفر حجتی، فاطمه حسنی و مینا روستا (مربیان)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، نازنین کمالوند (ماساژور) و راضیه دوستی (آنالیزور) اعضای کادرفنی تیم ملی هستند. علیرضا قریب نیز به عنوان داور، قضاوت در مسابقات قهرمانی زنان آسیا را برعهده دارد.