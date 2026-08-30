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در حالی که فیلمهای سینمایی «پلیسهای اشتباهی» و «جیب برها به بهشت نمیروند»، از شبکههای تهران و نمایش پخش میشوند، رویا میرعلمی به جمع بازیگران مجموعه «نسخه آزمایشی» پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی جدید «پلیسهای اشتباهی» محصول ۲۰۲۵ هلند، امروز از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم به کارگردانی «گونزالو فرناندز کارمونا» و با نقشآفرینی «جاندینو آسپورات»، «فلورنس ووس وداء» و «ورنر کولف»، ساعت ۱۳:۳۰ پخش می شود.
داستان این فیلم درباره «جک» است که به تازگی به بخش پلیس اجتماعی ملحق شده و قرار است با «رامون» همکاری کند. ابتدا «جک» در کنار «رامون» راحت نیست و از نظارت بر رفتار مردم در خیابانها راضی به نظر نمیرسد. اما وقتی «کوین»، برادر «رامون»، در اثر شلیک قاچاقچیان مواد مخدر کشته میشود، «رامون» تصمیم میگیرد قاتل را پیدا کند. او در این مسیر متوجه میشود که برادرش با قاچاقچیان همکاری داشته است و این موضوع او را به شدت ناراحت میکند. «جک» در این شرایط به «رامون» کمک میکند تا قاچاقچیان را دستگیر کنند و از آن پس، آنها به همکارانی خوب برای یکدیگر تبدیل میشوند.
فیلم «جیب برها به بهشت نمیروند» به کارگردانی ابوالحسن داوودی امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می شود.
علیرضا خمسه، غلامحسین لطفی، حمیده خیرآبادی، آتنه فقیه نصیری و حسین محب اهری، از جمله بازیگران این فیلم هستند.
دلشاد دستفروش دورهگردی است که به خاطر مشکلات مالی و اجارهخانه عقب افتادهاش ناچار میشود راههای جدیدی را برای بدست آوردن پول بیازماید. اما همه راهها به روی او بسته میماند. تنها، راهی غیرمعمول او را وسوسه میکند. سرانجام او در برابر بزرگترین و غیرمعمولترین واقعه زندگیاش قرار میگیرد. واقعهای مرگبار که ظاهراً تنها عشق توان مقابله با آن را دارد.
رویا میرعلمی با حضور در مجموعه «نسخه آزمایشی» به جمع بازیگران این مجموعه پیوست و نقش «نسرین» را ایفا میکند، شخصیتی که یکی از نقشهای اصلی داستان است.
میرعلمی که پیش از این در مجموعههایی همچون «لیسانسهها»، «شمعدونی» و «مستوران» به ایفای نقش پرداخته، در «نسخه آزمایشی» در کنار هومن برقنورد و محمد نادری حضور دارد.
این مجموعه به تهیهکنندگی ایرج محمدی و کارگردانی سید مسعود اطیابی تولید میشود.