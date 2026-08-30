به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، جشن هفته وحدت، با حضور دکتر هادی حق‌شناس استاندار گیلان و جمعی از مسئولان در شهرستان رضوانشهر برگزار شد.

هادی حق‌شناس در این آیین ضمن تبریک میلاد پرخیر و برکت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با اشاره به اینکه پیامبر اسلام برای همه عالم رحمت بود، گفت: پیامبر حتی در سال هشتم هجری، پس از فتح مکه، همه کسانی که به او جفا کردند را بخشید.

وی با اشاره به دیدار آخر خود با رهبر شهید، افزود: ایشان همیشه می‌گفتند در بین مردم باشید این همان صفت پیامبر مهربانی‌هاست.

استاندار گیلان تصریح کرد: تشخیص بین حق و باطل سخت نیست؛ آمریکا نه مسجد برایش مهم است ، نه قرآن و نه مردم ؛ نظام سلطه فقط پول و ثروت برایش اهمیت دارد.

حق شناس در ادامه به پیشرفت‌های اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: در گذشته حتی پنیر و کره وارد می شد ولی امروز یک سوم نیاز مردم گیلان از کارخانجات لبنی رشت تولید می‌شود، یک سوم داروهای تزریقی و داروهای سرطانی در رشت تولید می‌شود و در حوزه فولاد نیز هیچ چیز کم نداریم .

وی در ادامه تصریح کرد : امسال قطعی برق نسبت به سال گذشته دیرتر شروع شده و تا دو هفته آینده از وضعیت قطعی برق عبور خواهیم کرد.

استاندار گیلان با اشاره به رونق گردشگری افزود: قبل از انقلاب ۳ هتل ۵ ستاره در گیلان داشتیم، اما اکنون ۷ هتل ۵ ستاره، ۶ هتل ۴ ستاره و ۵۸ هتل یک تا سه ستاره در حال ساخت داریم.

وی در پایان با تأکید بر وحدت بین اقوام و مذاهب در استان، خاطرنشان کرد: در این دولت فرماندار، بخشدار و معاونین زیادی از خواهران و برادران اهل سنت داریم و وحدت کاملاً برقرار است و کاری که باید انجام دهیم ساختن کشور است.

امام جمعه رضوانشهرنیز، با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس‌جمهور به گیلان، به بیان دغدغه های مردم رضوانشهر پرداخت و گفت: شهرستان رضوانشهر بیش از ۲۱ کیلومتر ساحل دارد اما متأسفانه سهمی از این موهبت خدادادی به مردم نمی‌رسد و بخش اعظمی از این سواحل در اختیار دانشگاه‌های غیربومی قرار گرفته است که هیچ بهره‌ای برای منطقه ندارند.

حجت الاسلام والمسلمین سید هادی موسوی در ادامه به مشکل ترافیک و کمربندی شهر اشاره کرد و گفت: طبیعت بکر رضوانشهر باعث ورود مسافران زیادی به شهر و ایجاد ترافیک می شود، لذا از استاندار محترم درخواست دارم برای احداث کمربندی فکر عاجلی بکنند.

وی افزود: ورودی و خروجی این شهرستان وضعیت مناسبی ندارد و جاده خروجی شهر به سمت بندرانزلی به دلیل عدم وجود روشنایی مناسب به «مسیر مرگ» معروف است .

امام جمعه رضوانشهر در خصوص سد شفارود نیز اظهار داشت: این سد که برای تأمین آب کشاورزی و آب شرب منطقه ساخته شده، ضروری است در سفر رئیس‌جمهور به این مسئله و همچنین مشکل آب شرب منطقه توجه ویژه ای شود.

وی در خصوص شرکت چوکا نیز افزود: احیای آن، در کنار تکمیل سد شفارود، می‌تواند محل مناسبی برای اشتغال جوانان باشد.

امام جمعه رضوانشهر در پایان با اشاره به مشکلات زیرساختی در حوزه آب و فاضلاب، گفت: مردم ولی‌نعمتان ما هستند که هر شب در خیابان‌ها از نظام و انقلاب دفاع می‌کنند.