رئیس کل دادگستری استان تهران، در سفر نیمروزه به شهرستان ورامین و بازدید از تالاب بندعلیخان، بر لزوم هماهنگی میان استان‌های تهران و قم برای حل چالش‌های مربوط به حق‌آبه این تالاب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر عتباتی در این بازدید میدانی، با بررسی دقیق مسائل و چالش‌های پیش‌رو در حوزه آبی این منطقه، اعلام کرد که با ایجاد تعامل میان مجموعه‌های قضایی و اجرایی، پیگیری‌های لازم برای بازگشت حق‌آبه به تالاب بندعلیخان صورت خواهد گرفت.

وی تأکید کرد که با بررسی ابعاد موضوع و هماهنگی‌های متقابل میان مسئولان دو استان تهران و قم، گام‌های عملی برای احیای این تالاب و تامین حق‌آبه آن برداشته خواهد شد.