مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، اظهار کرد: بررسی آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد شرایط جوی استان طی روز‌های پیش‌رو تحت تأثیر فعالیت یک موج ناپایدار قرار خواهد گرفت و در برخی ساعات شاهد افزایش سرعت وزش باد و شکل‌گیری گردوخاک خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، وی افزود: این ناپایداری می‌تواند در بخش‌هایی از استان با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق همراه شود و در کنار آن، خیزش گردوخاک نیز احتمال کاهش کیفیت هوا و دید را به دنبال خواهد داشت.

فلاح‌نژاد با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل ایمنی در این شرایط، گفت: وزش باد شدید می‌تواند سازه‌های سبک و موقت، تابلو‌های تبلیغاتی و اجزای ناپایدار ساختمان‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و حتی موجب شکستن شاخه‌ها یا سقوط درختان شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز ادامه داد: به شهروندان توصیه می‌شود در زمان فعالیت این سامانه جوی، از پارک خودرو در حاشیه درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند و هنگام تردد در سطح شهر نیز فاصله ایمن را از سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی رعایت کنند.

وی همچنین از فعالان حوزه ساخت‌وساز خواست پیش از تشدید وزش باد، نسبت به بررسی و محکم‌سازی داربست‌ها، سازه‌های موقت و سایر بخش‌های آسیب‌پذیر کارگاه‌های ساختمانی اقدام کنند.

فلاح‌نژاد با اشاره به تغییرات دمایی پس از عبور این موج ناپایدار جوی، خاطرنشان کرد: مطابق پیش‌بینی‌های هواشناسی، پس از پایان فعالیت این سامانه، روند کاهش محسوس دما از صبح سه‌شنبه در استان آغاز خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان باید آمادگی لازم برای مواجهه با آثار احتمالی این شرایط جوی را داشته باشند و شهروندان نیز اخبار و هشدار‌های رسمی هواشناسی و مدیریت بحران را از مراجع معتبر دنبال کنند.