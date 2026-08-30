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پویش «نذر خون» شهرستان زارچ برای نخستین بار طرح نمونهگیری سلولهای بنیادی از اهداکنندگان را اجرا کرد تا در روند درمان بیماران و کودکان مبتلا به سرطان مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با هفته دولت و میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، تیم سیار سازمان انتقال خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در شهرستان زارچ مستقر شد و اعضای جمعیت هلالاحمر و مردم نوعدوست شهرستان با حضور پرشور خود در این پویش، برای اهدای خون و کمک به بیماران نیازمند مشارکت کردند.
مسئول جمعیت هلالاحمر شهرستان زارچ با قدردانی از استقبال مردم گفت: همانند سالهای گذشته، امسال نیز در سومین مرحله اجرای طرح «نذر خون»، شاهد حضور و استقبال بسیار خوب مردم و اعضای جمعیت هلالاحمر بودیم.
آبافت افزود: امیدواریم با تداوم این اقدام خداپسندانه، بتوانیم گامی مؤثر در تأمین نیاز بیماران و کمک به همنوعان برداریم.
مسئول آموزش سازمان انتقال خون استان یزد ضمن قدردانی از استقبال مردم شهرستان زارچ در این پویش گفت: در کنار اهدای خون، برای نخستین بار در شهرستان زارچ، نمونهگیری سلولهای بنیادی نیز از اهداکنندگان انجام شد.
رویینتن افزود: در این طرح، نمونه آزمایشگاهی افراد بهمنظور بررسی تطابق ژنتیکی در تهران بررسی میشود و در صورت وجود تطابق، سلولهای بنیادی فرد اهداکننده میتواند در روند درمان بیماران، بهویژه کودکان مبتلابه سرطان، مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: پلاکتفرزیس و اهدای پلاسما نیز از دیگر روشهای نوین و تخصصی اهدای خون است که میتواند نقش مهمی در تأمین نیازهای درمانی بیماران داشته باشد.
روئینتن اظهار امیدواری کرد: آغاز نمونهگیری سلولهای بنیادی در شهرستان زارچ، گامی مؤثر برای نجات جان بیماران و بهویژه کودکان مبتلابه سرطان باشد و زمینه مشارکت بیشتر مردم نوعدوست این شهرستان را در این امر خیر فراهم کند.