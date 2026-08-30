به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفارفرد، رئیس مرکز اورژانس استان گفت: بامداد امروز، در منطقه مادوان پایین شهرستان بویراحمد و پیش از رسیدن مادر به بیمارستان، نوزاد در آمبولانس اورژانس متولد شد.

وی افزود: پس از دریافت مأموریت، امدادگران اورژانس احسان اندرز و امید فروغی در محل حاضر شدند و فرایند زایمان را در آمبولانس با موفقیت انجام دادند تا شرایط لازم برای تولد ایمن نوزاد فراهم شود.

رئیس مرکز اورژانس کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: پس از پایان زایمان، مادر و نوزاد تحت مراقبت قرار گرفتند و برای ادامه خدمات درمانی و مراقبتی به بیمارستان امام سجاد یاسوج منتقل شدند.

غفارفرد اضافه کرد: مادر و نوزاد پس از انجام زایمان در وضعیت هوشیار و پایدار قرار داشتند.