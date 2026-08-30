تولد نوزاد عجول به کمک نیروهای اورژانس ۱۱۵ در یاسوج
رئیس مرکز اورژانس کهگیلویه و بویراحمد از تولد نوزاد در آمبولانس اورژانس یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفارفرد، رئیس مرکز اورژانس استان گفت: بامداد امروز، در منطقه مادوان پایین شهرستان بویراحمد و پیش از رسیدن مادر به بیمارستان، نوزاد در آمبولانس اورژانس متولد شد. وی افزود: پس از دریافت مأموریت، امدادگران اورژانس احسان اندرز و امید فروغی در محل حاضر شدند و فرایند زایمان را در آمبولانس با موفقیت انجام دادند تا شرایط لازم برای تولد ایمن نوزاد فراهم شود. رئیس مرکز اورژانس کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: پس از پایان زایمان، مادر و نوزاد تحت مراقبت قرار گرفتند و برای ادامه خدمات درمانی و مراقبتی به بیمارستان امام سجاد یاسوج منتقل شدند. غفارفرد اضافه کرد: مادر و نوزاد پس از انجام زایمان در وضعیت هوشیار و پایدار قرار داشتند.