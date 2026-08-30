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۴۰ گروه دختر و پسر، از ۲۰ استان ایران، در رقابتی چندمرحلهای گرد هم میآیند تا با ساخت و پرتاب موشکهای آبی، دقت، خلاقیت و امید به آینده را به نمایش بگذراند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «نقطهزن» در ۱۸ قسمت و با حضور نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ سال از سراسر کشور، بهزودی با اجرای نیما کرمی و همراهی علی خلیلی از شبکه دو پخش می شود.
در این مسابقه موشکهای آبی تنها یک ابزار برای مسابقه نیستند، هر شلیک حاصل ساعتها فکر و محاسبه، آزمون و خطا، طراحی و کار گروهی نوجوانانی است که قرار است آموختههای علمی خود را از روی کاغذ به میدان عمل بیاورند. همین ویژگی، مسابقه را از یک رقابت صرف فراتر میبرد و آن را به تجربهای برای یادگیری، همکاری و اعتماد به تواناییهای نسل نوجوان تبدیل میکند.
«نقطهزن» محصول گروه اجتماعی اقتصادی شبکه دو سیماست که با تهیهکنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری و کارگردانی علیرضا گرانپایه تولید شده و قرار است ساعنت ۲۲ از شبکه دو پخش شود.