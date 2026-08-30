معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه با اشاره به افتتاح یک هتل جدید در شهر کرمانشاه گفت: طبق برنامه، تا پایان سال دو هتل دیگر در استان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فهیمه روشن با بیان اینکه طبق برنامه هفتم توسعه تا پایان امسال باید بهره برداری از سه هتل در شهر کرمانشاه انجام شود گفت: روز گذشته یکی از این طرح‌ها افتتاح شد و تا پایان سال دو طرح دیگر یکی در شهر کرمانشاه و دیگری در سرپل ذهاب افتتاح می‌شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه افزود: با افتتاح این سه طرح در مجموع ۲۰۰ تخت به تخت‌های مراکز اقامتی استان افزوده می‌شود.

در حال حاضر حدود هزار و ۲۰۰ تخت در مراکز اقامتی کرمانشاه برای اسکان مسافران و گردشگران فعال است.