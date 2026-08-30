به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، افتتاح ساختمان آموزشگاه سه کلاسه شهید عبداللهی روستای قلعه محمدعلی با اعتباری افزون بر۶ میلیارد تومان اهدایی بنیاد علوی، افتتاح ساختمان آموزشگاه ششکلاسه شهید پیشاهنگ محله صادره شهر مهر با اعتباری افزون بر ۱۲ میلیارد تومان که با مشارکت مردم و نوسازی مدارس ساخته شده بود از جمله‌ی این طرح ه بودند.

همچنین کلنگ زنی ساخت فاز اول نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی مهر که قرار است فاز اول این نیروگاه ۲۵ مگاواتی توسط شرکت پلی پروپپلین سپهر مکران با اعتباری افزون بر۲ همت در مدت یک سال ساخته شود که این طرح به صورت مستقیم و غیر مستقیم زمینه اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر را فراهم می‌کند از دیگر طرح‌هایی بودند که در هفته دولت در شهرستان مهر به بهره برداری رسیدند.