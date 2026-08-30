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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از دستگیری پنج گروه حرفهای توزیع کننده مواد مخدر در حاشیه بزرگراههای تهران خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علی عسگری گفت: مأموران پایگاه دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، از فعالیت اعضای یک باند حرفهای در زمینه توزیع مواد مخدر در حاشیه اتوبانهای تهران مطلع شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان میداد اعضای این باند که از قاچاقچیان حرفهای مواد مخدر بودند، با استقرار در نقاط مختلف و ایجاد پاتوق، اقدام به فروش شیشه و هروئین میکردند.
سرهنگ علی عسگری ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر فعالیت متهمان، تحرکات اعضای این باند را تحت نظر قرار دادند و در نهایت مشخص شد که افراد مذکور بهصورت سازمانیافته و با تقسیم وظایف مشخص فعالیت میکنند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت گفت: در ادامه تحقیقات مشخص شد یکی از مراکز اصلی فعالیت این باند در محدوده بزرگراه یادگار امام (ره) قرار داشته و اعضای آن در حاشیه چند اتوبان دیگر شهر تهران نیز اقدام به توزیع مواد مخدر میکردند.
به گفته عسگری، مأموران پس از تکمیل تحقیقات و شناسایی دقیق اعضای باند و محدوده فعالیت آنها، با هماهنگی مقام قضایی وارد مرحله عملیاتی شدند.
عسگری تصریح کرد: در میان افراد دستگیرشده، اعضای گروه با نقشهای مختلف از جمله پاتوقدار، ترازودار، چوبدار، انباردار و سرکرده حضور داشتند که همگی در این عملیات دستگیر شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت با اشاره به بازرسی از مخفیگاه متهمان افزود: در جریان بازرسیهای انجامشده، بیش از یک کیلوگرم شیشه و هروئین کشف و ضبط شد.
وی افزود: همچنین چندین قبضه سلاح سرد از جمله شمشیر، قمه، خنجر و چاقو از مخفیگاه اعضای این باند کشف شد.
سرهنگ عسگری با تأکید بر اینکه عملیات شناسایی و دستگیری اعضای این گروه با اقدامات فنی و اطلاعاتی انجام شده است، گفت: با دستگیری اعضای گروه، یکی از مراکز فعالیت آنها در حاشیه اتوبانهای تهران جمعآوری و چرخه توزیع مواد مخدر در این محدوده متوقف شد.