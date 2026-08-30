باگذشت شش ماه از تجاوز نظامی دشمن به کشور، ایران همچنان بر مواضع خود استوار ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بیش از شش از ماه از حمله وحشیانه و تجاوزکارانه به خاک کشورمان گذشته است.

دشمن در حالی که در جبهه نظامی شکست‌های متعددی را متحمل شده است، اکنون به فشار اقتصادی روی آورده است.

این در حالیست که ملت بزرگ و مقاوم ایران با همدلی و مقاومت و مدیریت سرمایه ملی این توطئه را نیز نقش بر آب می‌کنند.

در شب میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) نیز میدان داران کردستانی این مناسبت فرخنده را جشن گرفته و اعلام کرده تا شکست نهایی دشمن سنگر را رها نمی‌کنند.