عملیات حفاری مکانیزه خط چهارم متروی شیراز آغاز شد این خط جنوب‌شرق شیراز را به شمال‌غرب متصل دسترسی به بافت تاریخی و حرم مطهر را تسهیل می‌کند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ شیراز در حال ترسیم آینده‌ای است که در آن سرعت و کیفیت در کنار هویت، مسیر توسعه را هموار می‌کند؛ امروز این توسعه در خطوط مترو شیراز قابل مشاهده است. با آغاز رسمی عملیات حفاری مکانیزه و حفر تونل خط ۴ مترو، این کلان‌شهر که سریع‌ترین رشد توسعه خطوط ریلی کشور را به نام خود ثبت کرده، فاز نخست پروژه‌ای ۶.۲ کیلومتری را با ۶ ایستگاه و اعتبار ۳۰ همتی آغاز کرد که طبق برنامه‌ریزی طی ۴۸ ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، با اعلام این خبر تأکید کرد که پس از اتمام خطوط ۱، ۲ و ۳، اکنون نوبت به عملیاتی‌شدن خط ۴ رسیده است. فاز نخست این خط از بلوار رازی آغاز شده و با عبور از مسیر‌های کلیدی شامل میدان دفاع مقدس، بلوار ۳۱ دروازه، کازرون، چهارراه گمرک و گذر از بلوار‌های پاسداران و فرهنگ‌شهر، به میدان احسان ختم می‌شود.

در کنار فاز اول که هم‌اکنون آغاز شده است، مدیریت شهری شیراز از هم‌اکنون هدف‌گذاری فاز دوم این پروژه را نیز در دستور کار قرار داده است. فاز دوم خط ۴ مترو شامل مسیری ۱۸ کیلومتری است که عملیات اجرایی آن در آینده‌ای نزدیک آغاز خواهد شد تا شبکه حمل‌ونقل ریلی شیراز بیش از پیش تکمیل شود.