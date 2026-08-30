به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی، استاندار گفت: سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان با پیش‌بینی حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات، فرصت تازه‌ای برای توسعه، اشتغال و ارتقای رفاه اجتماعی ایجاد کرد.

رحمانی افزود: در جریان این سفر، ظرفیت‌ها و مسائل استان در حوزه‌های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی و توافقاتی برای رفع بخشی از مشکلات و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود حاصل شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: بسته حمایتی ویژه‌ای به ارزش حدود ۴ هزار میلیارد تومان برای جامعه هدف سازمان بهزیستی استان در نظر گرفته شد که تأمین مسکن محرومان، حمایت از زنان سرپرست خانوار و دیگر گروه‌های واجد شرایط را پوشش می‌دهد.

رحمانی گفت: در حوزه صندوق‌های بازنشستگی مقرر شد منابع مورد نیاز برای احداث و تکمیل ۲ مدرسه ۱۶ کلاسه در استان از محل مسئولیت‌های اجتماعی این صندوق‌ها تأمین شود.

وی افزود: درباره استفاده از ظرفیت شرکت هواپیمایی «چابهار» برای برقراری پرواز‌های مورد نیاز استان، توافقات اولیه صورت گرفت و این موضوع در صورت تأیید شرایط فنی و فراهم شدن الزامات لازم دنبال خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مولدسازی زمین ۲ هکتاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی در یاسوج خبر داد و گفت: منابع حاصل از اجرای طرح ارزش‌افزوده در این اراضی می‌تواند برای توسعه و تجهیز بیمارستان‌ها و کمک به توسعه مسکن کارگری هزینه شود.

۱۵۰۰ میلیارد تومان برای جهش تولید در سیمان یاسوج

رحمانی با اشاره به بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارخانه سیمان یاسوج تصریح کرد: با موافقت بانک رفاه کارگران، طرح ارتقای ظرفیت تولید این کارخانه از ۷۰۰ تن به حداقل یک‌هزار تن با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: افزایش ظرفیت این واحد صنعتی علاوه بر ارتقای سودآوری و پایداری تولید، می‌تواند زمینه افزایش اشتغال و تقویت نقش صنایع استان در اقتصاد منطقه را فراهم کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تفاهم‌نامه‌ای برای تأمین مواد اولیه واحد‌های پایین‌دستی صنایع سیمان از طریق بورس منعقد شد تا هزینه‌های تولید کاهش یافته و دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه تسهیل شود.

رحمانی اظهار کرد: هدف از این اقدام، ایجاد شرایط مناسب‌تر برای فعالیت واحد‌های صنعتی استان و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه مورد نیاز است.

خرید تضمینی گیاهان دارویی برای اشتغال روستایی

وی با تأکید بر ظرفیت‌های کهگیلویه و بویراحمد در حوزه گیاهان دارویی گفت: تفاهم‌نامه‌ای برای خرید تضمینی گیاهان دارویی از کشاورزان با مشارکت بخش خصوصی و حمایت بانک رفاه کارگران به امضا رسید.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: اجرای این تفاهم‌نامه با همراهی جهاد کشاورزی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند زمینه شکل‌گیری زنجیره تولید، فرآوری و بازار را فراهم کند.

رحمانی گفت: این اقدام می‌تواند الگویی مؤثر برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و کم‌برخوردار استان باشد و ظرفیت‌های موجود در حوزه گیاهان دارویی را فعال کند.

تکمیل ورزشگاه کارگری یاسوج در اولویت قرار گرفت

وی با اشاره به بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ورزشگاه کارگری یاسوج اظهار کرد: تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این مجموعه شامل استخر و سالن‌های ورزشی در اولویت قرار گرفت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: این اقدام برای تحقق یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری و جوانان استان در حوزه ورزش دنبال می‌شود و تأمین اعتبار تکمیل مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.

رحمانی تأکید کرد: صورت‌جلسه نهایی این سفر به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ خواهد شد و برای هر یک از مصوبات، پیگیری‌های لازم با جدیت انجام می‌شود.

وی گفت: مجموعه مدیریتی استان با رویکردی جهادی و نتیجه‌محور، تحقق کامل توافقات و مصوبات این سفر را دنبال خواهد کرد تا دستاورد‌های آن هرچه سریع‌تر در زندگی مردم، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه تولید و ارتقای رفاه اجتماعی نمایان شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: این سفر نباید صرفاً در حد چند توافق و صورت‌جلسه باقی بماند و مطالبه جدی مدیریت استان، تبدیل همه توافقات به طرحهای اجرایی و نتایج ملموس برای مردم است.