۴ هزار میلیارد تومان سهم کهگیلویه و بویراحمد؛ دستاورد سفر وزیر کار
سفر ۲ روزه وزیر تعاون به کهگیلویه و بویراحمد، حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات برای اجرای طرحهای مختلف در حوزههای تولید، اشتغال و رفاه اجتماعی به همراه داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی، استاندار گفت: سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان با پیشبینی حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات، فرصت تازهای برای توسعه، اشتغال و ارتقای رفاه اجتماعی ایجاد کرد. رحمانی افزود: در جریان این سفر، ظرفیتها و مسائل استان در حوزههای مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی و توافقاتی برای رفع بخشی از مشکلات و فعالسازی ظرفیتهای موجود حاصل شد. استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: بسته حمایتی ویژهای به ارزش حدود ۴ هزار میلیارد تومان برای جامعه هدف سازمان بهزیستی استان در نظر گرفته شد که تأمین مسکن محرومان، حمایت از زنان سرپرست خانوار و دیگر گروههای واجد شرایط را پوشش میدهد. رحمانی گفت: در حوزه صندوقهای بازنشستگی مقرر شد منابع مورد نیاز برای احداث و تکمیل ۲ مدرسه ۱۶ کلاسه در استان از محل مسئولیتهای اجتماعی این صندوقها تأمین شود. وی افزود: درباره استفاده از ظرفیت شرکت هواپیمایی «چابهار» برای برقراری پروازهای مورد نیاز استان، توافقات اولیه صورت گرفت و این موضوع در صورت تأیید شرایط فنی و فراهم شدن الزامات لازم دنبال خواهد شد. استاندار کهگیلویه و بویراحمد از دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مولدسازی زمین ۲ هکتاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی در یاسوج خبر داد و گفت: منابع حاصل از اجرای طرح ارزشافزوده در این اراضی میتواند برای توسعه و تجهیز بیمارستانها و کمک به توسعه مسکن کارگری هزینه شود. ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای جهش تولید در سیمان یاسوج رحمانی با اشاره به بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارخانه سیمان یاسوج تصریح کرد: با موافقت بانک رفاه کارگران، طرح ارتقای ظرفیت تولید این کارخانه از ۷۰۰ تن به حداقل یکهزار تن با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: افزایش ظرفیت این واحد صنعتی علاوه بر ارتقای سودآوری و پایداری تولید، میتواند زمینه افزایش اشتغال و تقویت نقش صنایع استان در اقتصاد منطقه را فراهم کند. استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تفاهمنامهای برای تأمین مواد اولیه واحدهای پاییندستی صنایع سیمان از طریق بورس منعقد شد تا هزینههای تولید کاهش یافته و دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه تسهیل شود. رحمانی اظهار کرد: هدف از این اقدام، ایجاد شرایط مناسبتر برای فعالیت واحدهای صنعتی استان و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه مورد نیاز است. خرید تضمینی گیاهان دارویی برای اشتغال روستایی وی با تأکید بر ظرفیتهای کهگیلویه و بویراحمد در حوزه گیاهان دارویی گفت: تفاهمنامهای برای خرید تضمینی گیاهان دارویی از کشاورزان با مشارکت بخش خصوصی و حمایت بانک رفاه کارگران به امضا رسید. استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: اجرای این تفاهمنامه با همراهی جهاد کشاورزی و سازمان آموزش فنی و حرفهای میتواند زمینه شکلگیری زنجیره تولید، فرآوری و بازار را فراهم کند. رحمانی گفت: این اقدام میتواند الگویی مؤثر برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و کمبرخوردار استان باشد و ظرفیتهای موجود در حوزه گیاهان دارویی را فعال کند. تکمیل ورزشگاه کارگری یاسوج در اولویت قرار گرفت وی با اشاره به بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ورزشگاه کارگری یاسوج اظهار کرد: تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این مجموعه شامل استخر و سالنهای ورزشی در اولویت قرار گرفت. استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: این اقدام برای تحقق یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری و جوانان استان در حوزه ورزش دنبال میشود و تأمین اعتبار تکمیل مجموعه در دستور کار قرار گرفته است. رحمانی تأکید کرد: صورتجلسه نهایی این سفر به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ خواهد شد و برای هر یک از مصوبات، پیگیریهای لازم با جدیت انجام میشود. وی گفت: مجموعه مدیریتی استان با رویکردی جهادی و نتیجهمحور، تحقق کامل توافقات و مصوبات این سفر را دنبال خواهد کرد تا دستاوردهای آن هرچه سریعتر در زندگی مردم، ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه تولید و ارتقای رفاه اجتماعی نمایان شود. استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: این سفر نباید صرفاً در حد چند توافق و صورتجلسه باقی بماند و مطالبه جدی مدیریت استان، تبدیل همه توافقات به طرحهای اجرایی و نتایج ملموس برای مردم است.