با حضور معاون رئیس‌جمهور و استاندار آذربایجان‌غربی، از همسران و والدین شهدای کارمند استان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته دولت و با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان ملی و استانی، آیین تجلیل از همسران و والدین شهدای کارمند استان برگزار شد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و تجلیل از صبر و ایثار خانواده‌های معظم شهدا، گفت: شهدا سرمایه‌های ماندگار نظام اسلامی هستند و خانواده‌های آنان با صبر و استقامت، پرچم ایثار و فداکاری را برافراشته نگه داشته‌اند.

علاءالدین رفیع‌زاده افزود: تکریم خانواده شهدا تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه ادای دین به انسان‌هایی است که عزیزترین سرمایه خود را در مسیر عزت و سربلندی کشور تقدیم کردند.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز با ادای احترام به مقام شامخ شهدا و خانواده‌های معظم آنان، خاطرنشان کرد: اگر امروز کشور در مسیر پیشرفت، امنیت و خدمت‌رسانی قرار دارد، بخش بزرگی از این دستاورد مرهون ایثار و فداکاری شهیدانی است که از جان خود گذشتند.

رضا رحمانی همچنین افزود: مدیران و کارکنان دولت باید با تأسی از مکتب شهدا، خدمت صادقانه به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند و اجازه ندهند آرمان‌های شهیدان در عرصه مدیریت و خدمتگزاری به فراموشی سپرده شود.

در این آیین، از همسران و والدین معظم شهدای کارمند آذربایجان‌غربی به پاس سال‌ها صبر، فداکاری و همراهی در مسیر آرمان‌های شهدا تجلیل شد.