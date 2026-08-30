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رئیس کل دادگستری استان تهران، در بازدید از زندان خورین ورامین، ضمن دستور به تسریع در رسیدگی به پروندههای مددجویان، از برنامهریزی برای انتقال این زندان به منطقهای مناسبتر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر عتباتی در ادامه سفر به شهرستانهای قرچک و ورامین، با حضور در زندان خورین ورامین، از نزدیک در جریان وضعیت مددجویان و مسائل و درخواستهای آنان قرار گرفت.
وی با از بخشهای مختلف این زندان بازدید کرد و با تعدادی از مددجویان به صورت چهرهبهچهره دیدار و گفتوگو کرد.
عتباتی در این دیدارها ضمن شنیدن مسائل و درخواستهای مددجویان، در جریان آخرین وضعیت قضایی آنان قرار گرفت و در خصوص پیگیری وضعیت برخی از مددجویان، دستورات لازم را صادر کرد.
عتباتی در جریان این بازدید با تأکید بر اینکه خلافکاری و بزهکاری سرانجامی جز گرفتار شدن در تبعات قانونی ندارد، خطاب به مددجویان گفت: زندان میتواند فرصتی برای بازسازی و اصلاح باشد و مددجویان باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، مسیر زندگی خود را اصلاح کرده و به زندگی سالم بازگردند.
وی همچنین بر تسریع در رسیدگی به پروندههای زندانیدار تأکید کرد و گفت: به همکاران قضایی تأکید خواهیم کرد پروندههایی که فرد زندانی دارند، با اولویت مورد رسیدگی قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به قرار گرفتن زندان خورین در بافت روستایی، اظهار کرد: برنامهریزی برای انتقال این زندان به منطقهای مناسبتر در دستور کار قرار دارد و بر ضرورت پیگیری و تسریع این موضوع تأکید کرد.