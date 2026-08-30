پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته دولت، آئین متمرکز افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۷۰ طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان آققلا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، عبدالعلی کیانمهر در این آیین گفت: خادمان ملت در گلستان، تمام توان خود را در پاسخ به وفاداری و ایستادگی مردم شریف و تحقق منویات معظمله به کار خواهند بست.
معاون اقتصادی استاندار وحدت بینظیر میان تیم مدیریتی استانداری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را عاملی کلیدی در گرهگشایی از طرحها برشمرد و افزود: زمینه حضور سرمایهگذاران بزرگ کشوری در استان فراهم شده است.
کیانمهر در پایان با اشاره به افتتاح واحد تولید پوشاک، بهرهبرداری از دوربرگردان جادهی شهرک صنعتی و آغاز عملیات اجرایی سالن ورزشی چندمنظوره شرکت کانسار خزر در آققلا خاطرنشان کرد: اولویت اصلی گروه اقتصادی استان، رونق تولید، گسترش اشتغال برای جوانان بومی و ارتقای سطح رضایتمندی عمومی است و درهای معاونت اقتصادی برای پشتیبانی از تولیدکنندگان و کارآفرینان همواره باز خواهد بود.