به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هوشنگ بازوند با اشاره به وضعیت پل بیلقان کرج اظهار کرد: یکی از پل‌هایی که هنوز به بهره‌برداری نرسیده، پل کرج است که تعیین تکلیف آن به دلیل نیاز به انجام مطالعات جدید، آزمایش‌های لازم و معاینه‌های فنی به تأخیر افتاده بود.

وی افزود:خوشبختانه تمام این اقدامات انجام شده و عملیات بازسازی پل بیلقان کرج نیز تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل ونقل کشور که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد درباره هزینه بازسازی این پل گفت: هزینه بازسازی پل کرج حدود ۲.۵ تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.