معاون سازمان تات احداث مزارع الگویی را موثرترین راه برای ترویج کشاورزی دانش بنیان خواند و گفت: عموم کشاورزان وقتی در عمل، موفقیت و سودمندی روش‌های نوین را ببینند، قطعا از آن الگو برداری کرده و نسبت به اجرای آن اقدام می‌کنند.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل فرجی، رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه مزارع الگویی در تسریع انتقال تجربه های موفق مبتنی بر روش های نوین نقش‌ اساسی دارند، اظهار داشت: این مزارع که به روشنی نتایج بکارگیری روش های علمی را به نمایش می گذارند، در واقع نوعی آموزش "کشاورز به کشاورز" است و کاربرد موثری در ترویج کشاورزی نوین دارد.

وی با اشاره به استفاده از بذرهای مناسب، آبیاری تحت‌فشار، مدیریت تغذیه و رعایت دستورالعمل های علمی در مزارع الگویی افزود: این مزارع ضمن افزایش عملکرد در واحد سطح، الگوی مناسبی برای افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب و نهاده‌های شیمیایی ارائه می‌دهند و از این رو علاوه بر سودمندی برای کشاورز، در عرصه ملی و کشوری نیز فواید بسیاری دارند.

فرجی تعداد مزارع الگویی کشور را حدود 2500 مزرعه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تعداد مزارع الگویی با توجه به پتانسیل های بخش دولتی کافی نیست و فعالیت حدود 2500 مزرعه الگویی با توجه به حدود چهل هزار روستایی که در کشور داریم، بسیار کم است.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت این تعداد مزرعه الگویی باید به 5 هزار مزرعه افزایش یابد اما با برنامه ریزی های صورت گرفته، بنا داریم که در یک دوره پنج ساله و با استفاده از ظرفیت مددکاران ترویجی، تسهیلگران و به ویژه کشاورزان نمونه و پیشرو، حدود پنجاه هزار مزرعه الگویی در کل کشور ایجاد کنیم تا هر روستای ما حداقل یک مزرعه الگویی داشته باشد.

معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: با راه اندازی مزارع الگویی در سراسر کشور، هم فعالیت های پژوهشی و علمی در آنها متمرکز می شود و هم این که این کشاورزان اطراف نتایج بکارگیری روش های نوین را از نزدیک می بینند.

فرجی تصریح کرد: تجربه نشان داده که کشاورز تا زمانی که از نزدیک و به روشنی موفقیت بکارگیری روش های نوین را نبیند و موضوع برایش باورپذیر نشود، از توصیه ها استقبال نمی کند و برای انجام عملیات اجرایی در مزرعه خودش اقدام نمی کند.

وی ادامه داد: بنابراین ما برنامه داریم که انشالله طی این برنامه پنج ساله، هم برنامه های تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی را در این مزارع توسعه بدهیم و هم به مرور مزارع اطراف را هم تحت پوشش قرار دهیم.

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به تجربه موفق برخی از کشورها در این زمینه اظهار داشت: در کشورهایی که این تجربه را داشتند، کشاورزی و روند تولید غذا متحول شده و ما نیز امیدواریم که با ترویج این امر بتوانیم باعث ایجاد تحولی بزرگ در کشاورزی کشورمان و در تامین امنیت غذایی شویم.