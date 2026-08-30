به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این وزارتخانه اعلام کرد که نیرو‌های روسی در پاسخ به حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی و بخش انرژی روسیه، آماده‌سازی برای حملات گسترده به تاسیسات انرژی اوکراین را آغاز کرده‌اند.

به نوشته روزنامه اکونومیک تایمز، وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که نیرو‌های روسی در طول شب به حملات هماهنگ به تأسیسات صنایع دفاعی اوکراین ادامه داده‌اند.

این اظهارنظر از سوی وزارت دفاع روسیه در پی حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسی در روز‌های گذشته مطرح شده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، سامانه‌های پدافند هوایی ۸۰۴ پهپاد، ۱۴ بمب هدایت‌شونده و پنج موشک هیمارس را سرنگون کردند.