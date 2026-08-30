به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارسچند طرح عمرانی همزمان با هفته دولت در شهرستان ارسنجان افتتاح و به بهره برداری رسید.

از جمله این طرح‌ها آسفالت و زیر سازی معابر روستایی به مساحت بیش از ۱۴۵ هزار متر مربع و هزینه ۸۷۰ میلیارد ریال، اهدای ۴۰ عدد نیروگاه خورشیدی به مدد جویان بهزیستی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال و ۱۱ عدد واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، روکش آسفالت راه روستایی محور علی آباد سالار به سمت قدمگاه به طول شش کیلومتر و اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال، طرح ارتباط رسانی فیبر نوری به روستا‌های این شهرستان و آغاز عملیات ساختمان جدید اداره راه و شهرسازی این ارسنجان در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر از جمله این طرح‌ها بود.

شهرستان اَرسَنجان از شهرستان‌های استان فارس در جنوب ایران است و مرکز این شهرستان، شهر ارسنجان است.