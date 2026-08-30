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رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیام اخیر رهبر معظم انقلاب در امتداد همان ندای نبوی است که رعایت آن، کشور را در برابر دسیسههای استکبار جهانی حفظ خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی، میلاد نورانی پیامبر اعظم محمد مصطفی(ص) را تبریک گفت که متن این پیام به شرح زیر است.
میلاد نورانی پیامبر اعظم محمد مصطفی(ص) فرصتی است برای فهم دوباره عقلانیت توحیدی که در زندگی آن پیام آور خوبیها ظهور داشت.
همو که به مقتضای آیه شریفه علیکم انفسکم لایضرکم من ضل اذ اهتدیتم انسان را به تفکر در خویشتن خویش دعوت نمود تا عظمت روح انسانی را در یابد و با ندای (إِنَّمَا ـالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) سنگ بنای (إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً) را نصب کرد.
وحدت و انسجام در بستر تعالیم نوربخش معارف قرآنی وسنت نبوی برای گذر از موانع و رسیدن به قلههای افتخار و عظمت واجب عقلی و شرعی است.
پیام اخیر رهبر معظم انقلاب نیز در امتداد همان ندای نبوی است که رعایت آن، کشور را در برابر دسیسههای استکبار جهانی حفظ خواهد کرد. ضمن قدر دانی از بیانات ایشان از خداوند متعال میخواهیم به برکت این روز بزرگ دلهایمان را چنان در مسیر محبت محمد و آل محمد (ص) قرار دهد که هیچ تندباد تفرقهای نتواند ما را از هم بگسلد.