تعداد ۲۴ هزار و ۲۴۶ پیام در بازه زمانی ۲۷ مرداد تا ۳ شهریور در سامانه امور ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) ثبت شده که شامل ۱۵ هزار و ۳۴۱ پیام صوتی، ۶۶۱۳ پیام تلفنی و ۲۲۹۲ پیامک است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از میان شبکه‌های تلویزیونی، به‌ترتیب شبکه‌های سه و خبر و از میان شبکه‌های رادیویی، شبکه‌های ایران، جوان و آوا بیشترین نظرات مخاطبان را داشته‌اند. از حیث موضوعی نیز برنامه‌های سیاسی همه شبکه‌ها مدنظر مخاطبان تلویزیون بودند و بالاترین سهم از تماس‌ها را به خود اختصاص دادند. دراین میان مجموعه «رویای نیمه‌شب» شبکه سه، برنامه «به‌وقت ایران» شبکه خبر و برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیویی ایران، جوان و آوا بیشترین بازخورد‌ها را داشتند.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره موضوعات و برنامه‌های سیاسی شامل انتقاد از تهیه نکردن گزارش درباره تورم و گرانی، افزایش تعرفه آب و برق و قیمت کالا‌های اساسی، مسکن و اجاره‌بهای آن، دارو، ارز و طلا و کم بودن مبلغ کالابرگ با توجه به تورم اقتصادی، بررسی دلایل افزایش تورم و مشکلات اقتصادی، کم بودن میزان حقوق دریافتی و واریز نشدن معوقات فروردین و اردیبهشت‌ بازنشستگان، تشکر از اطلاع‌رسانی و پوشش اقتدار نیروی سپاه انقلاب اسلامی در حفظ و نگهداری تنگه هرمز، تجمعات شبانه و صحبت‌های مقتدرانه و دلگرم‌کننده محسن رضایی در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» بود. مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره مجموعه «رویای نیمه‌شب» شامل انتقاد از پخش نامنظم به دلیل پوشش مسابقات فوتبال، درخواست تغییر زمان پخش با توجه به تداخل آن با مسابقات فوتبال و تشکر از داستان جذاب و محتوای تاریخی و مذهبی آن بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «به‌وقت ایران» شامل انتقاد از اظهارنظر‌های شخصی یکی از کارشناسان و بررسی نشدن موضوعات مختلف سیاسی، درخواست اطلاع‌رسانی درباره زمان بازپخش، حضور مجدد فؤاد ایزدی و دعوت از مصطفی خوش‌چشم، تشکر از محتوای روشنگرانه، اجرای خوب سیدروح‌الله رضوی و حضور کارشناسان شایسته و تحلیل و بررسی مسائل روز جامعه بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی ایران، شامل تشکر از پخش برنامه‌های متنوع و شنیدنی بود. مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی جوان، شامل انتقاد از پخش نامنظم برخی از برنامه‌های شبکه بود. مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی آوا، شامل درخواست پخش ترانه‌های متنوع از خوانندگان مختلف بود.