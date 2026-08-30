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مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان از انتقال بیش از ۶۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر انواع مواد نفتی با وجود شرایط جنگی در یک سال اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد حقیقیان گفت: از ابتدای شهریور ماه سال گذشته تا انتهای مرداد ماه امسال بیش از ۶۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر انواع مواد نفتی (نفت خام و فرآورده) در حوزه استحفاظی منطقه خوزستان منتقل شد.
وی ادامه داد: ز مجموع این میزان، بیش از ۴۰ میلیارد لیتر معادل ۲۵۲ میلیون بشکه مربوط به انتقال نفت خام و بیش از ۲۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون لیتر مجموع انتقال انواع فرآوردههای نفتی (بنزین، گازوئیل، نفت کوره) از تمامی خطوط لوله انتقال نفت در حوزه استحفاطی منطقه خوزستان است.
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطه خوزستان بیان کرد: از مجموع انتقال بیش از ۲۵۲ میلیون بشکه نفت خام، بیش از ۱۸۷ میلیون بشکه به منطقه لرستان و بیش از ۶۵ میلیون بشکه به پالایشگاه آبادان انتقال یافت و طبق آمار تفکیکی از مجموع انتقال فرآوردههای نفتی میتوان به انتقال ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر نفتکوره از پالایشگاه آبادان، بیش از شش میلیارد و ۹۰۰ میلیون لیتر به منطقه لرستان، دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون لیتر به شرکت پخش فرآوردههای نفتی اهواز اشاره کرد.
حقیقان خاطر نشان کرد: طبق مجموع آمار انتقال فرآوردههای نفتی در این مدت به تفکیک فرآورده بیش از سه میلیارد و ۹۵۵ میلیون لیتر بنزین، بیش از ۱۴۴ میلیون لیتر نفت سفید و بیش از هفت میلیارد و ۸۹۲ میلیون لیتر نفتگاز از طریق خطوط لوله انتقال نفت منطقه خوزستان منتقل شد.
روند افزایش انتقال روزانه نفت خام منطقه خوزستان در ۳ دهه اخیر
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان با اشاره به انتقال بیش از ۲۵۵ میلیون بشکه نفتخام در سال ۱۴۰۴ گفت: در سال ۱۴۰۴ در خصوص نفتخام میتوان به انتقال از خطوط نفت خام اهواز/ری (مجموع میدانهای اهواز آسماری و نفت مرکزی) به ۵۱۳ هزار بشکه در روز اشاره کرد که این میزان در ۲۸ سال اخیر بیشترین انتقال روزانه بود که این میزان ۳ هزار بشکه در روز بیشتر از سال ۱۴۰۳ و ۳۹ هزار بشکه در روز بیشتر از سال ۱۴۰۲ است.
حقیقیان گفت: در خصوص فرآوردههای نفتی نیز روند صعودی افزایش حجم انتقال از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۴ پیوسته ادامه یافت به طوری که به این ترتیب در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۵ میلیارد لیتر فرآورده ثبت شد.
تشریح فعالیتهای شاخص فنی وستادی منطقه خوزستان در یک ساله اخیر
وی با اشاره به فعالیتهای شاخص منطقه خوزستان در فعالیتهای فنی و ستادی گفت: در یکسالۀ اخیر منتهی به ماه جاری با بیش از ۱۶۲ هزار ساعت کارکرد تجهیزات اصلی (بیش از ۷۰ هزار ساعت مجموع کارکرد توربینها و ۹۲ هزار ساعت مجموع کارکرد الکتروموتورها) و با تعداد ۳ هزارو ۳۸۷ تحویل/تحوّل مخازن، عملیات انتقال ایمن و پایدار مواد نفتی با موفقیت انجام شد.
این مقام مسئول ادامه داد: واحدهای فنی و ستادی منطقه خوزستان طی بازۀ زمانی اخیر تعداد ۶۲ تعمیرات اساسی تجهیزات، بیش از ۱۰۰ تعمیرات پیشگیرانۀ و بیش از ۷۷۰ تعمیرات اتفاقی شاخص را به انجام رساندند که از تعمیرات شاخص انجام شده میتوان به تعداد ۱۷۰ مورد بر روی توربین ها، ۲۶ مورد بر روی الکتروموتورهای اصلی، ۳۵ مورد بر روی پمپهای اصلی، ۴۴ تعمیر بر روی تجهیزات فرعی، ۱۸ تعمیر بر روی تابلوهای برق و ابزار دقیق، ۲۳ تعمیر بر روی پستهای برق، ۵۷ تعمیر بر روی باطری ها/شارژر ها/ اینورترها، ۲۲ تعمیر بر روی دیزل ها/ ژنراتورها/ کمپرسورهای ثابت اشاره کرد.
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان افزود: ۸۱ مورد تقویت خطوط لوله انتقال نفت، ۱۲۴ مورد عملیات رفع نشتی و انشعابات غیر مجاز، ۷۱۹ کیلومتر پیگرانی هوشمند، ۲۹۵ نقطه ضعیف شناسایی شده از نظر خوردگی خطوط لوله، ۸۵۳ متر تعویض پوشش خطوط لوله، ۶ مورد احیای بستر آندی ایستگاههای حفاظت کاتدی، ۲۹ مورد رفع اشکالهای اساسی ایستگاههای حفاظت کاتدی، ۲۲ مورد تقویت و ایمن سازی خطوط لوله، ۶ عملیات قطع و و صل خطوط لوله (tie in)، ۴۷۵ تعمیرات انواع خودروهای سبک و سنگین، ۹ مانور مقابله با شرایط اضطراری، بیش از ۱۸ هزار نفر ساعت آموزش برگزار شده و ۱۴۱ فعالیت شاخص در معاونت مخابرات از مهمترین فعالیتهای منطقه خوزستان در یک سال اخیر بود که با موفقیت انجام شد.
حقیقان ادامه داد: از اقدامهای شاخص منطقه خوزستان در شرایط جنگ تحمیلی آمریکایی – صهیونی علیه کشورمان میتوان به نصب و راه اندازی یک دستگاه توربین سولار در مرکز انتقال نفت شهید دهنوی (نظامیه) در شرایط احتمالی قطع برق شبکه سراسری و همچنین اختصاص یک دستگاه توربین روستون در مرکز انتقال نفت شهید زنگنه (سبزآب) به این امر برای انتقال فرآورده و مشارکت و تلاش همکاران منطقه خوزستان در نصب و راه اندازی یک دستگاه توربین سولار در تلمبه خانه نفت خام منطقه تهران اشاره کرد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین ۴۵۶ تعداد بازدیدهای میدانی از مراکز انتقال نفت، تاسیسات و ایستگاههای مخابراتی و همچنین ۲۷۰ بازدید از مسیر خطوط لوله و فیبر نوری طبق بازه زمان یک سال اخیر ثبت شد.
مهرداد حقیقیان تلاش و همدلی کارکنان واحدهای عملیاتی، فنی، بهره برداری، ترابری، حراست و ستادی را عامل اصلی تحقق این دستاوردها دانست و تأکید کرد: اجرای این فعالیتها در کنار استمرار انتقال فرآوردههای نفتی، گامی مؤثر در افزایش آمادگی عملیاتی، ارتقای ضریب ایمنی و قابلیت اطمینان تأسیسات، صیانت از سرمایههای ملی به شمار میرود.