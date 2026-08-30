به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ساعت ۲۲ روز جمعه ۶ شهریور، چهار تبعه افغانستان که در بابلرود اقدام به شنا کرده بودند، به دلیل ناآشنایی با فنون شنا و حضور در رودخانه خارج از ساعات اجرای طرح سالم‌سازی و فعالیت ناجیان غریق دچار حادثه شدند.

در پی این حادثه یک نفر از افراد توسط نیروهای امدادی نجات یافت و سه نفر دیگر دچار غرق‌شدگی شدند.

عملیات جست‌وجو برای یافتن افراد غرق‌شده در دستور کار نیروهای امدادی قرار گرفت و در ادامه، پیکر سه فرد غرق‌شده در سواحل شهرستان بابلسر در روزهای شنبه و یکشنبه و در ساعات ۱۸ و ۸ کشف و از آب خارج شد.

روابط عمومی فرمانداری بابلسر ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، از شهروندان، مسافران و گردشگران خواست با رعایت نکات ایمنی، از شنا در مناطق ممنوعه، رودخانه‌ها و خارج از ساعات فعالیت ناجیان غریق خودداری کنند.

بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی و شنا در مناطق فاقد پوشش ناجیان غریق می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد؛ از این رو، رعایت توصیه‌های ایمنی و استفاده از مناطق مجاز و تحت پوشش ناجیان غریق ضروری است.