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سه تبعه افغانستان که شامگاه جمعه در بابلرود بابلسر دچار غرقشدگی شده بودند، پس از عملیات جستوجو در سواحل این شهرستان پیدا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ساعت ۲۲ روز جمعه ۶ شهریور، چهار تبعه افغانستان که در بابلرود اقدام به شنا کرده بودند، به دلیل ناآشنایی با فنون شنا و حضور در رودخانه خارج از ساعات اجرای طرح سالمسازی و فعالیت ناجیان غریق دچار حادثه شدند.
در پی این حادثه یک نفر از افراد توسط نیروهای امدادی نجات یافت و سه نفر دیگر دچار غرقشدگی شدند.
عملیات جستوجو برای یافتن افراد غرقشده در دستور کار نیروهای امدادی قرار گرفت و در ادامه، پیکر سه فرد غرقشده در سواحل شهرستان بابلسر در روزهای شنبه و یکشنبه و در ساعات ۱۸ و ۸ کشف و از آب خارج شد.
روابط عمومی فرمانداری بابلسر ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، از شهروندان، مسافران و گردشگران خواست با رعایت نکات ایمنی، از شنا در مناطق ممنوعه، رودخانهها و خارج از ساعات فعالیت ناجیان غریق خودداری کنند.
بیتوجهی به هشدارهای ایمنی و شنا در مناطق فاقد پوشش ناجیان غریق میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد؛ از این رو، رعایت توصیههای ایمنی و استفاده از مناطق مجاز و تحت پوشش ناجیان غریق ضروری است.