پخش زنده
امروز: -
مدیر پالایشگاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی از آغاز رسمی عملیات تعمیرات اساسی این پالایشگاه و تعویض مولکولارسیوهای واحد تصفیه گاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد سعیدیان با اشاره به آغاز عملیات تعمیرات اساسی از پنجم شهریور به مدت ۸ روز عنوان داشت: برنامهریزیهای دقیق و کارشناسی با هدف ارتقای بهرهوری، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و تضمین استمرار تولید ایمن انجام شده و عملیات اجرایی وارد مرحله عملیاتی شده است.
وی افزود: تعویض مولکولارسیوهای واحد تصفیه گاز یکی از مهمترین اقدامات این دوره از تعمیرات اساسی است که با هدف بهبود عملکرد فرآیندی، ارتقای کیفیت تصفیه گاز و صیانت از ظرفیت تولید انجام میشود.
مدیر پالایشگاه یازدهم با اشاره به استقرار کامل تیمهای عملیاتی و پشتیبانی در محل طرح اظهار داشت: تمامی واحدهای پشتیبان با تأمین قطعات، تجهیزات، ملزومات و خدمات مورد نیاز، در کنار تیمهای فنی و عملیاتی قرار گرفتهاند تا عملیات تعمیرات اساسی با سرعت، دقت و هماهنگی لازم پیش برود.
سعیدیان ادامه داد: همزمان با تعویض مولکولارسیوها، نقاط و تجهیزات شناساییشده از سوی بازرسی فنی و کارشناسان عملیاتی نیز در دستور کار تعمیر و پایش قرار گرفته است تا ضمن رفع گلوگاههای فنی، الزامات و استانداردهای ایمنی و فنی بهطور کامل رعایت شود.