مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر از تدوین شیوه‌نامه تخصصی درمان و نگهداری مادران باردار مبتلا به اعتیاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباسی با اشاره به برنامه‌های جدید حوزه درمان اظهار کرد: یکی از طرح‌های مهمی که در قالب برنامه‌های تحول‌آفرین ستاد مبارزه با مواد مخدر در دستور کار قرار گرفته، تدوین شیوه‌نامه اختصاصی برای درمان و نگهداری مادران باردار مبتلا به اعتیاد است.

وی افزود: در این برنامه، مادران باردار علاوه بر دریافت خدمات درمان اعتیاد، تحت مراقبت‌های تخصصی دوران بارداری نیز قرار می‌گیرند تا همانند سایر مادران، خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز را به‌صورت مستمر دریافت کنند.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه سلامت مادر و نوزاد به صورت همزمان مورد توجه قرار دارد، افزود: تیم‌های درمانی تلاش می‌کنند با تنظیم دقیق برنامه درمان و دوز دارو‌های مورد نیاز، عوارض ناشی از مصرف مواد را تا حد امکان برای نوزاد کاهش دهند و شرایط مناسب‌تری برای تولد نوزاد فراهم شود.

عباسی افزود: بر اساس نیاز هر استان، ایجاد مراکز ارائه‌دهنده خدمات تخصصی به مادران باردار مبتلا به اعتیاد در دستور کار قرار گرفته است تا این افراد بتوانند در محیطی ایمن و تحت نظارت تیم‌های تخصصی، خدمات درمانی و مراقبتی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی با تأکید بر اینکه درمان اعتیاد در دوران بارداری نیازمند مداخلات تخصصی و مستمر است، افزود: مراقبت‌های پزشکی، درمان اعتیاد، حمایت‌های روان‌شناختی و پیگیری وضعیت مادران باید به‌صورت همزمان انجام شود تا علاوه بر حفظ سلامت مادر، از بروز آسیب‌های بیشتر برای نوزاد نیز پیشگیری شود.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان خاطرنشان کرد: توجه ویژه به مادران باردار مبتلا به اعتیاد و ارائه خدمات تخصصی به این گروه، بخشی از رویکرد جامع ستاد مبارزه با مواد مخدر در توسعه خدمات درمانی و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد است.