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دیوارنگاره میدان امام حسین (ع) شیراز به مناسبت میلاد حضرت رسول (ص) مزین به طرح جدید شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛همزمان با فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص)، دیوارنگاره میدان امام حسین (ع) شیراز به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس با طرحی جدید با عنوان «خونخواهی امت احمد» مزین شد.
این اثر با محوریت وحدت، ایستادگی و دفاع از آرمانهای امت اسلامی، تصویری از حضور و همبستگی مردم در مسیر دفاع از حق و عدالت را به نمایش میگذارد.
ایدهپردازی و طراحی این اثر بر عهده بهنام شیرمحمدی بوده است.
دیوارنگاره جدید میدان امام حسین (ع) شیراز در ایام میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص)، جلوهای تازه به یکی از فضاهای شهری این میدان بخشیده است.