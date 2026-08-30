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سرپرست شرکت گاز استان البرز با اعلام شناسایی و جمعآوری ۲ هزار و ۸۰۰ مورد انشعاب غیرمجاز و ۳۰ کیلومتر شبکه سرقت گاز در پنجماهه نخست امسال، تحقق راهبرد نشت صفر و صرفهجویی حداقل ۴۰ میلیون مترمکعبی گاز را از مهمترین اهداف این شرکت عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان البرز، حسینی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، با اجرای طرحهای ضربتی و مستمر پایش شبکه، ۲ هزار و ۸۰۰ فقره سرقت گاز شناسایی و افزون بر ۳۰ کیلومتر خطوط لوله و شبکه غیرمجاز در سطح استان جمعآوری شده است.
سرپرست شرکت گاز استان البرز در ادامه به نقش شرکتهای کارور در مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت: بهمنظور بهینهسازی مصرف مشترکان، قرارداد همکاری با ۸ شرکت کارور برتر منعقد شده و عملیات اجرایی این مجموعهها با هدفگذاریهای مشخص در استان آغاز شده است.
حسینی هدفگذاری این مجموعه برای سال جاری را دستیابی به حداقل ۴۰ میلیون مترمکعب صرفهجویی در بخشهای خانگی، صنعتی، نیروگاهی، اداری و کشاورزی دانست و تشریح کرد: در راستای اجرای برنامههای بهینهسازی و کاهش هدررفت انرژی در سال ۱۴۰۵، اقدامات مهمی شامل بهسازی یک هزار واحد موتورخانه، هوشمندسازی مصرف سوخت در ۲۰۰ موتورخانه و جایگزینی ۵۰ هزار دستگاه بخاری فرسوده با مدلهای پربازده در دستور کار قرار دارد.
وی نصب ۵۵ هزار فقره اتصال مفصلی جهت رفع و مهار نشتی انشعابات و نیز احداث نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت تجمعی ۱۶۰ کیلووات را از دیگر پروژههای اولویتدار این شرکت برشمرد.