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حماس در اولین سالگرد شهادت ابوعبیده اعلام کرد: ابوعبیده چیزی بیش از یک سخنگوی مقاومت بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حماس در اولین سالگرد شهادت ابوعبیده، سخنگوی نظامی این جنبش اعلام کرد: ابوعبیده چیزی بیش از یک سخنگوی مقاومت بود؛ او حضور و صدایی بود که به مرحلهای محوری در تاریخ مردم پایدار ما پیوند خورده بود.
به گزارش خبرگزاری شهاب، حماس تاکید کرد: صدای ابوعبیده با افتخارات و قهرمانیهای مقاومت در هم آمیخته بود و سخنرانیهای مهم او در جریان رویدادهای مهم، از جمله عملیاتهای اسیرگیری و نفوذ به پشت خطوط دشمن، همچنان در خاطرات ما حک شده است.
حماس تاکید کرد: صدای ابوعبیده با افتخارات و قهرمانیهای مقاومت مترادف شد و سخنرانیهای مهم او در جریان رویدادهای سرنوشتساز، از جمله عملیاتهای اسیرگیری و نفوذ به پشت خطوط دشمن، هنوز در خاطرات ما طنینانداز است.
با شروع نبرد «طوفان الاقصی» در هفت اکتبر ۲۰۲۳، حضور او به طور بیسابقهای گسترش یافت و اظهارات ویدیویی او به یکی از مورد انتظارترین مطالب در طول جنگ تبدیل شد.
در ۳۰ اوت ۲۰۲۵، ارتش اشغالگر اسرائیل حمله هوایی به شهر غزه انجام داد و ابوعبیده و خانوادهاش را هدف قرار داد.
ماهها بعد، گردانهای عزالدین قسام رسماً شهادت او و نام واقعی او را حذیفه سمیر عبدالله الکحلوت اعلام کرد.
حیات ابوعبیده پس از بیش از ۲۰ سال نقابداری، سفری که از ۱۸ سالگی با خواندن بیانیهای برای گروهی از روزنامهنگاران آغاز شد و با صدای او که برای همیشه در خاطره مخاطبان گستردهای که سالها اظهارات او را دنبال میکردند، حک شده بود، به پایان رسید.