روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بندر تجاری کیش در هفته گذشته به ۹ هزار و ۱۷۷ مسافر با شناور‌های خودروبر و شناور‌های مسافری تندرو خدمات ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: از ۳۱ مرداد تا ۶ شهریور، مجموع تردد مسافران در مسیر دریایی کیش به ۹ هزار و ۱۷۷ نفر رسید.

بر اساس آمار در این مدت ۴ هزار و ۶۹۷ مسافر وارد جزیره کیش شدند و ۴ هزار و ۴۸۰ مسافر نیز از جزیره خارج شدند.

در بخش شناور‌های خودروبر (لندینگ‌کرافت)، مجموع ۴ هزار و ۹۷۱ مسافر جابه‌جا شد که شامل ۲ هزار و ۳۴۳ مسافر ورودی و ۲ هزار و ۶۲۸ مسافر خروجی بوده است.

این شناور‌ها در این بازه زمانی ۱۰۹ سفر انجام دادند که شامل ۵۵ سفر ورودی و ۵۴ سفر خروجی است.

شناور‌های مسافری تندرو با انجام ۹۸ سفر، در مجموع ۴ هزار و ۲۰۶ مسافر را جابه‌جا کردند که از این تعداد، ۲ هزار و ۳۵۴ مسافر ورودی و یک‌هزار و ۸۵۲ مسافر خروجی ثبت شده است. تعداد سفر‌های این شناور‌ها شامل ۴۹ سفر ورودی و ۴۹ سفر خروجی بوده است.