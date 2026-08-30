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اردوی پزشکی به همت بنیاد علوی و گروه جهادی شهید کاظمی آشتیانی به مردم بخش جوکار، روستاهای حسین آباد شاملو و علی آباد دمق خدمت رسانی میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، به گفته مسئول بنیاد علوی در استان همدان، در مدت ۵ روز بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ خدمت به مردم این روستاها که در دهکهای یک تا سه قرار دارند و عضو هیچ نهاد حمایتی نیستند از خدمات این مجموعه بهرهمند شدند.
فاطمه حسن کاویار افزود: بیش از ۵ میلیارد تومان هزینه برای انجام این اردوی جهادی پنج روزه هزینه شده است.
او تأکید کرد: در این اردوی جهادی تمامی خدمات به شکل رایگان ارائه میشود.
فاطمه حسن کاویار با بیان اینکه خدماتی همچون غربالگری، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، فیزیوتراپی، پزشک عمومی و متخصص و اهدای عینک و دارو در این اردو ارائه میشود، گفت: ۴۰ جهادگر از سراسر کشور در این اردو حضور دارند.