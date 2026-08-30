اردوی پزشکی به همت بنیاد علوی و گروه جهادی شهید کاظمی آشتیانی به مردم بخش جوکار، روستا‌های حسین آباد شاملو و علی آباد دمق خدمت رسانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، به گفته مسئول بنیاد علوی در استان همدان، در مدت ۵ روز بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ خدمت به مردم این روستا‌ها که در دهک‌های یک تا سه قرار دارند و عضو هیچ نهاد حمایتی نیستند از خدمات این مجموعه بهره‌مند شدند.

فاطمه حسن کاویار افزود: بیش از ۵ میلیارد تومان هزینه برای انجام این اردوی جهادی پنج روزه هزینه شده است.

او تأکید کرد: در این اردوی جهادی تمامی خدمات به شکل رایگان ارائه می‌شود.

فاطمه حسن کاویار با بیان اینکه خدماتی همچون غربالگری، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، فیزیوتراپی، پزشک عمومی و متخصص و اهدای عینک و دارو در این اردو ارائه می‌شود، گفت: ۴۰ جهادگر از سراسر کشور در این اردو حضور دارند.