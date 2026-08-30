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آمارهای جدید گمرک نشان میدهد، ارزش واردات خودرو در پنجماه ابتدای سال در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۶۶ درصد بیشتر شده است.
به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس این آمار، حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو در پنجماه ابندای سال وارد کشور شده است. وزن مجموع این خودروها به حدود ۴۴ هزار تن و ارزش آنها به ۶۹۳ میلیون دلار رسیده است.
این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از افزایش قابل توجه جریان واردات خودرو حکایت دارد؛ زیرا در پنجماهه نخست سال گذشته حدود ۱۹ هزار دستگاه خودرو با وزن حدود ۳۰ هزار تن و ارزش نزدیک به ۴۱۶ میلیون دلار وارد کشور شده بود.
به این ترتیب، آمارهای جدید گمرک نشان میدهد واردات خودرو در پنجماه ابتدای سال، برخلاف روند کاهشی بسیاری از اقلام مهم وارداتی، در هر سه شاخص تعداد، وزن و ارزش با رشد همراه بوده است.
ارزش واردات خودرو در پنجماه ابتدای سال از ۴۱۶ میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته به ۶۹۳ میلیون دلار افزایش یافته است؛ به این معنا که حدود ۲۷۷ میلیون دلار به ارزش واردات خودرو افزوده شده و افزایش آن به حدود ۶۶ درصد رسیده است.
طبق آمار گمرک، تعداد خودروهای وارداتی از حدود ۱۹ هزار دستگاه در پنجماه ابتدای سال گذشته به حدود ۲۵ هزار دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است.
بر این اساس، حدود ۶ هزار دستگاه خودرو بیشتر از سال گذشته وارد کشور شده و افزایش واردات بر مبنای تعداد به حدود ۳۲ درصد رسیده است.
افزایش جریان واردات خودرو تنها به تعداد خودروهای واردشده محدود نیست. وزن خودروهای وارداتی نیز از حدود ۳۰ هزار تن در پنجماهه نخست سال گذشته به حدود ۴۴ هزار تن در مدت مشابه امسال افزایش یافته است؛ افزایشی حدود ۱۴ هزار تنی که از افزایش نزدیک به ۴۵ درصدی حکایت دارد.