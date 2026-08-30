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رهبر معظم انقلاب با تبیین ابعاد شخصیتی و رفتاری پیامبر اعظم (ص)، بر مؤلفههایی همچون صداقت و امانتداری، خوشاخلاقی با مردم، اهتمام به عدالت و برخورد مدبرانه و مقتدرانه با دشمن تأکید کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب، در بیانات مختلف خود با اشاره به سیره و شخصیت پیامبر اکرم (ص)، ویژگیهای رفتاری و مدیریتی آن حضرت را بهعنوان الگویی برای جامعه اسلامی مورد تأکید قرار دادهاند.
مروری بر بیانات رهبر انقلاب درباره پیامبر اعظم (ص) نشان میدهد که صداقت و امانتداری از مهمترین ویژگیهای آن حضرت بوده است. رهبر انقلاب با اشاره به اعتراف دوست و دشمن به این ویژگی پیامبر (ص)، بر جایگاه صداقت و امانت در شخصیت آن حضرت تأکید کردهاند.
خوشاخلاقی با مردم از دیگر جلوههای رفتاری پیامبر اعظم (ص) است که در بیانات رهبر انقلاب مورد توجه قرار گرفته است.
ایشان با اشاره به اینکه پیامبر (ص) «هیچوقت با مردم با خشونت و تندی رفتار نمیکرد»، خوشرفتاری و مهربانی با مردم را از ویژگیهای برجسته سیره نبوی دانستهاند.
رهبر شهید انقلاب همچنین اهتمام به عدالت در جامعه را از خطوط اصلی حرکت پیامبر اکرم (ص) معرفی کرده و فرمودهاند که یکی از خطوط اصلی نظامی که پیامبر (ص) آن را به وجود آورد، عدالت مطلق و بیاغماض بود.
استقامت در راه حق نیز از دیگر ویژگیهایی است که در تبیین سیره پیامبر (ص) مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته است.
ایشان با اشاره به اینکه خداوند به پیامبر (ص) دستور استقامت داده بود، استقامت را از مهمترین ضرورتهای حرکت در مسیر حق برشمردهاند.
از نگاه رهبر انقلاب، گسترش علم در آغاز نهضت اسلامی نیز از اقدامات مهم پیامبر اعظم (ص) بود.
ایشان با اشاره به جایگاه علم در اسلام، تأکید کردهاند که پیامبر (ص) انسانها را به علم دعوت کرد و آیات قرآن را برای تعلیم و تربیت آنان نازل فرمود.
در کنار این ویژگیها، غافل نشدن از عبادت و استغفار نیز در سیره پیامبر اکرم (ص) جایگاه ویژهای دارد.
رهبر انقلاب با اشاره به مقام و عظمت پیامبر (ص)، بر اهمیت عبادت و استغفار آن حضرت تأکید کردهاند.
برخورد مدبرانه و مقتدرانه با دشمن نیز یکی دیگر از ابعاد سیره نبوی است که در بیانات رهبر انقلاب مورد توجه قرار گرفته است.
رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران پیامبر اعظم (ص) را در برابر دشمنان، شخصیتی دارای تدبیر، قدرت و اقتدار معرفی کردهاند و بر ضرورت توجه همزمان به عقلانیت و اقتدار در مواجهه با دشمن تأکید داشتهاند.
این مجموعه ویژگیها نشان میدهد که از نگاه رهبر انقلاب، شخصیت پیامبر اعظم (ص) الگویی جامع برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است؛ الگویی که در آن اخلاق و مهربانی با مردم در کنار عدالت، علم، عبادت، استقامت و اقتدار در برابر دشمن قرار گرفته است.